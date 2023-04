Einladung: Steirischer Reisebürotag am Flughafen Graz

Die Fachgruppe der Reisebüros veranstaltet am Dienstag, 16. Mai 2023 ab 17.00 Uhr am Flughafen Graz erstmals seit Beginn der Pandemie wieder einen „Steirischen Reisebürotag“.

Austausch über aktuelle Branchenthemen

Die TeilnehmerInnen erwarten interessante Workshops an den Ständen von Hanse Merkur, Dertour, IST, Gruber-reisen, Springer, Rhomberg-Reisen, Costa Kreuzfahrten und MSC Cruises, ein spannender Vortrag zum Thema der Digitalisierung in der Touristikbranche vom Münchner Touristikexperten Michael Buller, die neuesten Informationen von Fachverbandsobmann Gregor Kadanka und dem steirischen Obmann Max Schlögl und schließlich die Möglichkeit zum Netzwerken, zum Austausch und einfach zu einem gemütlichen Beisammensein. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Details zur Veranstaltung:

Datum: Dienstag 16. Mai 2023

ab 17:00 Uhr

ab 17:00 Uhr Location: Flughafen Graz, Flughafenstraße 51, 8073 Feldkirchen bei Graz

Flughafen Graz, Flughafenstraße 51, 8073 Feldkirchen bei Graz Parken: Ein Ausfahrtsticket für kostenloses Parken erhalten die TeilnehmerInnen beim Check-In (Parkdauer 5 Stunden)

Anmeldung bis spätestens 8. Mai 2023 unter: reisebueros@wkstmk.at

