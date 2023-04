Star Clippers Segelschiffe kommen wieder nach Europa

In diesen Tagen nehmen drei der größten Segelschiffe der Welt Kurs auf Europa. Darunter auch das Fünfmast-Vollschiff Royal Clipper. Mit der Kraft des Windes auf einer Gesamtsegelfläche von 5.200m2 steuert der imposante Großsegler der Reederei Star Clippers von Bridgetown auf Barbados Mitte April Lissabon an. Während der 17-tägigen Segelkreuzfahrt erwartet die 227 Passagiere nur ein Landgang auf den Azoren.

Die beiden Schwesterschiffe Star Clipper und Star Flyer segeln ebenfalls unter der Flagge der Reederei Star Clippers. Die Viermaster nehmen ab Antigua und St. Maarten in den jeweils 21-tägigen Atlantiküberquerungen Kurs auf Malaga.

In den Sommermonaten legen die drei Großsegler dann im Mittelmeer zu Kreuzfahrten entlang der Amalfiküste, der Côte d`Azur, in Kroatien und der griechischen Inselwelt ab.

Über die Star Clippers-Flotte

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt die abwechselnd Routen in der Karibik und im Mittelmeer bieten. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Spezialkreuzfahrten-Veranstalter.

Weitere Informationen: www.starclippers.com (red)