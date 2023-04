Hurtigruten: Premieren-Angebot für die neue Nordkap-Linie

Zum 130-jährigen Bestehen der traditionellen Postschiffroute bietet Hurtigruten Norwegen im Jubiläumsjahr mit der Nordkap-Linie eine besondere neue Reise an, die ab April zu besonderen Konditionen gebucht werden kann: So erhält die zweite reisende Person im Buchungszeitraum vom 3. April bis 31. Mai 2023 50% Ermäßigung auf den Reisepreis. Das Angebot gilt dabei für ausgewählte Abfahrten zwischen September 2023 und März 2024.

Mit MS Trollfjord die norwegische Küste entdecken

Zum ersten Mal überhaupt begibt sich ein Schiff auf die Nordkap-Linie. MS Trollfjord legt dabei abwechselnd von Bergen und Oslo ab. Damit ist es das erste Mal, dass ein Hurtigruten Schiff regelmäßig in Oslo anlegt.

Die erste Reise beginnt am 24. September 2023 in der norwegischen Hauptstadt. Mit der Bergenbahn reisen die Gäste zunächst von Oslo nach Bergen, von dort geht es am 26. September mit MS Trollfjord weiter in Richtung Norden. Die Seereise endet in Oslo, von wo aus das Schiff am 8. Oktober 2023 zur nächsten Reise Richtung Nordkap ablegt. Auf der Nordkap-Linie passiert MS Trollfjord mit dem Nordkap den nördlichsten und mit Lindesnes auch den südlichsten Punkt des Landes.

Mehr Informationen unter: www.hurtigruten.de/postschiffreise-angebote (red)