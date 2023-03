Der Klang der Nordlichter

Ein kleiner Raum in einem Museum in Fairbanks, Alaska, wandelt Nordlichter in Glockengeläut um.

Im „University of Alaska Museum of the North” ist ein kleiner Raum dem Hören gewidmet. „The Place Where You Go to Listen“ macht Rhythmen von Sonnenlicht und Dunkelheit, Mondphasen, seismische Vibrationen der Erde und auch Nordlichter akustisch und optisch erlebbar. Das Phänomen der Aurora Borealis wird übersetzt in den Klang von Glocken.

Ständiger Wandel

„The Place“ ist eine sich ständig weiterentwickelnde Musikkomposition und Lichtinstallation des Komponisten John Luther Adams. Der mit dem Grammy- und Pulitzer-Preis ausgezeichnete Musiker lebt seit Ende der 1970er Jahr in Alaska. Adams wandelt Daten, die von Forschern des Geophysikalischen Instituts der Universität Fairbanks und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen geliefert werden, mit einem automatisierten System in Kompositionen um. Das Ergebnis ist ein klangliches Abbild des Planeten mit vom Musiker programmierten Tönen.

Nordlichter zur Mitternachtssonne

Das Besondere an dem Kunstwerk ist, dass es erst durch die aufmerksamen Besuchenden vollkommen wird, die sich in die Klang- und Lichtwelt hineinspüren. Besonders eindrucksvoll ist „The Place“, wenn er zur Zeit der Mitternachtssonne erlebt werden kann. Selbst wenn die Nordlichter aufgrund der Helligkeit für das menschliche Auge nicht zu sehen sind, erinnert das Glockengeläut daran, das sie auch im Sommer aktiv sind. Die Saison der Aurora Borealis dauert in der Region Fairbanks, Alaska, von 21. August bis 21. April. Hier gibt’s die Nordlichter-Komposition von John Luther Adams zum Anhören. (red.)