EUROPA 2 nimmt Kurs auf asiatische Kunst

Die Reise „Auf den Spuren asiatischer Kunst zwischen Tokio und Hongkong“ findet in Kooperation mit dem Kunstmagazin und Medienhaus TheArtGorgeous statt und macht unter anderem Station im japanischen Kobe und Hiroshima sowie Incheon/Südkorea und Keelung/Taiwan. Ausstellungen in der bordeigenen Galerie - die EUROPA 2 verfügt über rund 900 Originalkunstwerke, darunter ein Foto des kürzlich verstorbenen japanischen Literaturnobelpreisträgers Kenzaburo Oe von Mathias Bothor -, Vorträge von namhaften Kunstexperten und Galeristen, inspirierende Talkrunden sowie exklusive Ausstellungs-, Galerie- und Museumsbesuche an Land stehen auf dem vielseitigen Programm.

„Das Spannende an der EUROPA 2 ist, dass die Kunst bereits in der Konzeption des Schiffes eingeplant war – und nicht erst nachträglich integriert wurde. Die Gäste haben täglich die Gelegenheit mit Kunst in Berührung zu kommen“, erklärt Christoph Noe, international anerkannter Experte für zeitgenössische Kunst. Gemeinsam mit seiner Frau Cordelia gründete er das internationale Kunstmagazin, Medienhaus und Insider-Netzwerk TheArtGorgeous. Während der anstehenden art2sea-Reise gibt Christoph Noe mit weiteren ausgewählten Experten ihres Faches, darunter der Interior Designer Teo Yang, die Historikerin Dr. Christine Howald, Wolfgang Kohl sowie Dr. Phil. Florian Knothe, Einblicke in die asiatische Kunstszene.

art2Sea 2025

Amerikas Westküste mit Kanada steht am Programm von art2Sea 2025: Gemeinsam mit ExpertInnen kann man dabei in die lokale Kunstszene eintauchen. Die Reise führt von Los Angeles/Kalifornien über San Francisco, Astoria über Victoria, Nanaimo, Vancouver, Seattle, Eureka, Monterey Harbor und Santa Barbara nach Los Angeles. Vom 13.04. bis 02.05.2025, inkl. An- und Abreisepaket ab 14.150 EUR pro Person (bei Doppelbelegung). Weitere Informationen unter: www.hl-cruises.de/EUX2507