TTC-Seminar: Mit Resilienz Herausforderungen meistern

In diesem Vortrag von Dr. Wolfgang Jäger erfahren die TeilnehmerInnen die acht wichtigsten Ressourcen, die zu einer resilienten Persönlichkeit führen und sie fit für zukünftige Herausforderung macht. Sie bekommen Impulse, verlorene Fähigkeiten wieder zu entdecken sowie zu stärken und so zusätzlich eigene mentale Fähigkeiten zu festigen. Je resilienter Menschen werden, desto gelassener blicken sie in die Zukunft.

Zielgruppe: Alle, die momentan bereits die Auswirkungen der psychischen Belastungen spüren oder sich präventiv auf schwierige Zeiten einstellen wollen.

Datum: 18. April 2023

Dauer: 13:00 bis 16:00 Uhr

Ort: Online-Live-Training

Kosten: 125 EUR pro Person

Info & Anmeldung (Registrierung erforderlich)