Neue Attraktionen an Floridas Golfküste

Das The-Bishop-Museum of Science and Nature ist das größte natur- und kulturhistorische Museum an Floridas Golfküste. In Downtown Bradenton gelegen, erwarten Besucher hier eindrucksvolle Exponate zur Geschichte Floridas, ein Planetarium und im Parker Manatee Rehabilitation Habitat die sanften Riesen des Sunshine States. Wechselnde Ausstellungen sorgen dafür, dass es bei jedem Besuch etwas Neues zu entdecken gibt.

Mammuts, Fossilien und ferne Galaxien

Der Museumsbesuch beginnt mit einer Reise in die Vergangenheit. Ein gigantisches Mastodon, ein entfernter Verwandter des Mammuts, deutet auf die eindrucksvolle Geschichte des Landes hin. Unzählige Fossilien, Ausgrabungen und anschauliche Nachbauten machen sie lebendig. Das state-of-the-art Planetarium zeigt in verschiedenen Shows eindrucksvolle Bilder unseres Sonnensystems, von den Sternen und weit entfernten Galaxien.

Yoga mit Seekühen

Wer Manatees aus nächster Nähe betrachten möchte, der besucht das Parker Manatee Rehabilitation Habitat im hinteren Museumsteil. Das Rehabilitationszentrum dient als vorübergehendes zu Hause für Seekühe in Not. Wild lebende Manatees sehen sich täglich neuen Herausforderungen gegenüber – verletzte Tiere werden hier liebevoll versorgt und aufgepäppelt, bis sie wieder in ihr natürliches Umfeld entlassen werden können. Um für noch mehr Seekühe Intensivpflege leisten zu können, hat das Bishop in diesem Jahr seine Kapazitäten verdreifacht. Die Pfleger geben Besuchern gerne einen Blick hinter die Kulissen und freuen sich über interessierte Fragen. Manatee-Fans können an einer Yoga-Session mit den grauen Riesen teilnehmen oder eine Patenschaft für einen Manatee übernehmen.

Bradenton Area

Bradenton Gulf Islands, die Region Bradenton, Anna Maria Island und Longboat Key, liegt an der Westküste Floridas zwischen Saint Petersburg und Sarasota. Die sonnenverwöhnte Region grenzt im Norden an Tampa Bay und im Westen an den Golf von Mexiko. Das milde Klima, die kilometerlangen Sandstrände und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten machen Bradenton Gulf Islands zu einem facettenreichen Ganzjahres-Reiseziel. (red)