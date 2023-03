Etihad: Global Sales mit Spezialtarifen

Gäste haben die Wahl zwischen ausgewählten Etihad-Zielen wie Muscat, den Malediven oder Melbourne sowie vielen weiteren Destinationen. Die Preise beginnen bei 459 EUR in der Economy Class und 1.489 EUR in der Business Class.

Afrika, Asien und Golfregion

Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways, sagt: „Nach unserem letzten Jubiläums-Flash Sale freuen wir uns, unseren Gästen, die noch vor dem Sommer fliegen möchten, noch mehr attraktive Tarife und Sonderangebote anbieten zu können. Wir wissen, dass viele Menschen gerne einen Last-Minute-Urlaub buchen möchten. Deshalb haben wir eine Auswahl an Zielen in der Golfregion, Afrika und Asien mit attraktiven Angeboten zusammengestellt, um unseren Kunden einen Urlaub vor dem Sommer zu ermöglichen."

Abu Dhabi-Stopover

Reisende können das Angebot nutzen, um Abu Dhabi in der Business Class von Etihad schon ab 3.275 EUR zu erkunden oder in der Economy Class ab 599 EUR zu reisen. Abu Dhabi, die Heimat von Etihad, ist eine pulsierende und vielfältige Stadt, die ihren BesucherInnen die Möglichkeit bietet, kulturelle Highlights, beeindruckende Architektur, großartige Themenparks sowie beeindruckende Strände und Wüstenlandschaften zu entdecken.

Mit der Wiedereinführung von Etihad Stopovers können Reisende von Ermäßigungen von bis 40% in erstklassigen 4- und 5-Sterne-Hotels in Abu Dhabi profitieren, die am Abu Dhabi Stopover Programm teilnehmen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen kostenlosen Aufenthalt von einer oder zwei Nächten in einem teilnehmenden Drei- oder Vier-Sterne-Hotels zu nutzen. (red)