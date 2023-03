airtours: Nachfrage nach Luxuskreuzfahrten steigt

"Die Nachfrage nach exklusiven Kreuzfahrten auf kleineren Schiffen steigt stark“, berichtet Steffen Boehnke, Director airtours. „Längst nicht mehr nur Garant für Entspannung und hervorragenden Service auf See, bieten Luxuskreuzfahrten eine Vielzahl einmaliger Erlebnisse und intensiver Begegnungen, die lange in Erinnerung bleiben. Dieser Trend gilt allgemein im Luxussegment, er entwickelt sich besonders im Kreuzfahrtbereich.“

Luxuskreuzfahrten mit Erlebnisgarantie

Außergewöhnliche Reiserouten stehen dabei im Fokus. „Jeder vierte Kreuzfahrt-Gast bei airtours bucht eine Expeditionsreise.“ Viele Expeditionen besuchen Orte, die auf dem Landweg meist unerreichbar sind. Dazu zählen Polarexpeditionen in die Arktis und Antarktis ebenso wie Expeditionsreisen in tropische Länder. Neu ist so unter anderem die „Grand Pole to Pole Expedition 2024“ von Silversea bei der Gäste in 126 Tagen von der Antarktis bis in die Arktis reisen und dabei geographische, klimatische und kulturelle Kontraste in 21 Ländern erleben.

Für echte Abenteurer ist die Expeditionskreuzfahrt „Transarktisches Abenteuer - Die Überquerung des Nordpols“ konzipiert. Gäste begeben sich auf eine Passage über den Nordpol mit dem Versuch, den magnetischen Nordpol tatsächlich zu erreichen. Die 21-tägige Reise an Bord des luxuriösen Expeditionsschiffs mit höchster Eisklasse „Le Commandant Charcot“ von Ponant folgt den Spuren der großen Entdecker wie Umberto Nobile, der 1926 den magnetischen Nordpol überquert hat.

Geheimtipp in Indonesien

Ein Geheimtipp für Unterwasserwelt-Begeistere ist eine entlegene Region im Osten Indonesiens: Das Archipel Raja Ampat liegt an der Grenze zu Papua Neuguinea im sogenannten Korallendreieck mit 500 verschiedenen Korallen- und mehr als 800 Fischarten. Dieses Gebiet ist Anwärter auf den Status UNESCO-Weltnaturerbe und beheimatet mehr Arten als das zehnmal größere australische Great Barrier Reef. Die neue Discovery Yacht Scenic Eclipse II sorgt mit zwei bordeigenen Airbus-Helikoptern und einem U-Boot für neue Perspektiven auf dieser tropischen Expeditionsreise.

Neuer Partner bei Flusskreuzfahrten

Auch nahe gelegene Reiseziele versprechen kurzfristig spannende Erlebnisse. Mit Riverside Luxury Cruises hat airtours Kreuzfahrt einen neuen Partner. Ab sofort sind Routen auf Donau, Rhone und Rhein bei airtours buchbar. Die Reisen eignen sich vor allem für für kultur- und kunstinteressierte Kunden, die verschiedene Städte vom Fluss aus erkunden möchten.

Beliebt ist beispielsweise eine Donaukreuzfahrt mit den Städten Wien, Bratislava und Budapest. Auf der Riverside Mozart, dem ersten Schiff der Flotte und vom Forbes Magazine als Bestes der Besten beschrieben, reisen Passagiere in luxuriösen Suiten mit bis zu 82m2 Größe und privatem Butlerservice. Zu den besonderen Erlebnissen an Land zählen private Weintastings und Helikopterrundflüge.

Reservierung über Cruise Compass

Das Portfolio von airtours Kreuzfahrten ist für Reisebüros auch über den Cruise Compass buchbar. Ergänzend zur Beratung und Buchung bei den Spezialisten des airtours Competence Centers können Vertriebspartner schnell und unkompliziert im Cruise Compass ihre Wunschkreuzfahrt reservieren und airtours als Veranstalter selektieren.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/pauschalreisen/luxusreisen (red)