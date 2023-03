Oceania Cruises bietet seinen Gästen bei Buchung im April auf 83 ausgewählten Kreuzfahrten 2023 und 2024 attraktive Vorteile und großzügige Einsparungen. So profitieren Reisende von kostenlosen Landausflügen, einem gratis Paket für alkoholische Getränke und einem Bordguthaben von bis zu 800 USD.

OLife Ultimate-Aktion im April

Mit dem zeitlich begrenzten Angebot bekommen Oceania Cruises Kunden im April 2023 alle drei der OLife Choice Wahlleistungen geschenkt.

So können Kunden Landausflüge, wie beispielsweise zu Kyotos Hauptattraktionen mit dem imposanten Goldenen Pavillon oder die Besichtigung einer Weinkellerei aus dem 18. Jahrhundert in Saint-Tropez kostenfrei erleben. Mit dem Bordguthaben können sie sich dann beispielsweise eine wohltuende Massage im Aquamar Spa + Vitality Center gönnen und dank des inkludierten Getränkepakets ihre Mahlzeiten an Bord mit passendem Wein, Bier oder Champagner genießen.

Ein Beispiel der Aktion:

Bei einer zehntägigen Reise für zwei Personen können Kunden bis zu 2.299 USD pro Kabine sparen: 799 EUR für Getränke, 900 USD für bis zu sechs Ausflüge und 600 EUR Guthaben für die Erfüllung weiterer Wünsche an Bord.

Weitere Reisebeispiele:

Bei der 15-tägigen Kreuzfahrt „Fjords & Cities of Norway“ entdecken Passagiere an Bord der Marina das Beste von Norwegen. Hier geht es von Kopenhagen nach Tromsø über das südliche Küstenjuwel Arendal und zu den Lofoten: Abfahrt am 23. Juli 2023, ab 4.599 USD pro Person.

Die 20-tägige Reise „Exotic Eastern Spices“ an Bord der Nautica führt von Dubai über Mumbai, Goa und Phuket nach Singapur und bietet exotische Ausblicke, labyrinthische Souks und Tempel mit vergoldeten Kuppeln: Abfahrt am 8. Dezember 2023, ab 3.999 USD pro Person.

Die zwölftägige Rundreise „Tokyo Land of the Rising Sun“ an Bord der Riviera führt zu den eindrucksvollen Juwelen Japans mit unvergleichlichen Ausblicken auf den Berg Fuji und den prächtigen Tempel des kaiserlichen Kyoto: Abfahrt am 20. März 2024, ab 4.499 USD pro Person.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)