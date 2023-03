Neue Costa-Kreuzfahrten für Treueclub-Mitglieder

Am 25. Juni 2023 geht es an Bord der Costa Favolosa ab IJmuiden/Amsterdam für 15 Tage auf Entdeckungstour nach Norwegen - entgegen der Mitternachtssonne und hinauf bis zu den Lofoten.

Die zweite C|Club-Kreuzfahrt findet ebenfalls mit der Costa Favolosa statt und startet am 23. September 2023 in Savona. Das Schiff nimmt auf seiner 15-tägigen Reise Kurs auf Marokko und Tunesien.

Exklusive Kreuzfahrten für Treueclub-Mitglieder

Das Programm der beiden C|Club-Kreuzfahrten wurde speziell für die Mitglieder des Costa Treueclubs gestaltet und umfasst exklusive gastronomische Erlebnisse, neue Ausflüge, Shows, Themenabende, spannende Gäste und viele weitere Überraschungen.

Für die C|Club-Kreuzfahrten nach Norwegen bedeutet das:

Die Sterneköche Bruno Barbieri und Ángel León sind mit von der Partie und kochen für und mit den Gästen ihre neuesten Gerichte. Ángel León wird sich als „Koch des Meeres“ insbesondere auf die maritime Küche konzentrieren, während Bruno Barbieri auf das nachhaltige Kochen im Sinne der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung fokussiert. Das gastronomische Angebot wird außerdem der Entdeckung lokaler kulinarischer Traditionen gewidmet sein.

Jeden Abend ist Party angesagt: mit Shows, Themenveranstaltungen, Wettbewerben und Auftritten international bekannter Künstler. Die dIRE sTRATO-Coverband beispielsweise bringt den Sound der legendären britischen Rockband Dire Straits an Bord.

Um die spektakulären Reiseziele der Route auf authentische Weise zu erleben, wurden speziell neue Ausflüge konzipiert. Darunter beispielsweise Boots- und Kanufahrten durch die Fjorde sowie Wanderungen & Sonnenuntergangs-Touren in den malerischen Lofoten. Reiseexperten teilen außerdem viele Kuriositäten und Anekdoten mit den Gästen.

Routen der C|CLUB-Kreuzfahrten

Costa Favolosa C|CLUB 2023 Route – 25. Juni 2023:

Ijumiden (Niederlande), Seetag, Stavanger (Norwegen), Molde (Norwegen), Andalsnes (Norwegen), Seetag, Bodo (Norwegen), Narvik (Norwegen), Leknes (Norwegen) mit Aufenthalt über Nacht, Seetag, Trondheim (Norwegen), Maloy (Norwegen), Seetag, Bremerhaven (Deutschland), Ijumiden/Amsterdam (Niederlande)

Costa Favolosa C|CLUB 2023 Route – 23. September 2023:

Savona (Italien), Civitavecchia/Rom (Italien), Palermo (Italien), Tunis, Seetag, Cartagena (Spanien), Tangier (Marokko), Casablanca (Marokko) mit Aufenthalt über Nacht, Cadiz (Spanien), Malaga (Spanien), Seetag, Barcelona (Spanien), Marseille (Frankreich), Savona (Italien).

(red)