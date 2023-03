Rax-Seilbahn: Osteraktionen zum Abschluss der Wintersaison

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich ist auch im Winter ein gern besuchtes Ziel für Wanderer und Naturbegeisterte. Die verstärkte Besucherfrequenz spiegeln auch die aktuellen Zahlen wider: Von November 2022 bis März 2023 (Hochrechnung) nutzten rund 40.000 BesucherInnen die komfortable Aufstiegshilfe - so viel wie nie zuvor.

Den Grund für den Aufschwung sieht Bernd Scharfegger, Geschäftsführer der Rax-Seilbahn und Scharfegger’s Raxalpen Resort, in der zeitgemäßen Angebotsentwicklung: „Mit dem Thema ‚Schneeschuhwandern‘ haben wir vor einigen Jahren auf das richtige Pferd gesetzt. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft. Hinzu kommt, dass die Raxalpe als Naherholungsgebiet die Bedürfnisse vieler trifft. Auch unsere gute Erreichbarkeit mit dem PKW und dem stark ausgebauten öffentlichen Verkehrsnetz sind zentrale Beweggründe für einen Ausflug auf die Rax.“

Ostern: Familienaktion und Kräuterwanderung

Bei Familien mit Kindern steht ein Osterausflug auf die Raxalpe hoch im Kurs. Passend dazu werden ihnen auch heuer wieder die bereits zur Tradition gewordenen Kinderaktionstage geboten. Das Oster-Special gilt vom 7. - 10. April 2023 und ermöglichen Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren eine kostenlose Seilbahnfahrt.

Am Ostermontag (10. April) wird die Bergfahrt dann besonders spektakulär, denn mit an Bord ist Meister Hoppel, der Ostereier und Süßigkeiten verteilt. Um die Natur zu erkunden, bietet sich am Feiertag zudem eine Kräuterwanderung mit „Kräuterhexe“ Astrid Grohmann an.

Für die Osterjause sorgt der „Raxalpenhof - Zuhause am Land“ in Prein. Und für das passende Ostergeschenk ist auch gesorgt: Mit dem Schneeberg-Rax-Kombiticket lassen sich die Bergwelten in den Wiener Alpen in Niederösterreich im Doppelpack genießen.

Mehr Infos über die Rax-Seilbahn

Die technisch hochwertig ausgestattete erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs befördert Gäste in weniger als acht Minuten auf das Rax-Plateau. Für reichlich Strahlkra­ft auch über die Grenzen hinweg sorgen die Gütesiegel „TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs“ sowie „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen".

Mehr Informationen zur Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com

Zum Raxalpenhof unter: www.raxalpenhof.com

Informationen zum Schneeberg-Rax-Kombiticket unter: www.schneeberg-rax-kombi.at (red)