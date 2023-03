Bei der Kiellegung des bereits siebten Neubaus von TUI Cruises für die Mein Schiff-Flotte waren sowohl Vertreter der Reederei als auch der Meyer Werft vor Ort. Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, sagte dabei: „Mit der Kiellegung der Mein Schiff 7 führen wir die Expansion unserer Wohlfühlflotte fort und behaupten unsere Position mit der modernsten Flotte auf dem deutschen Markt." Denn TUI Cruises hat sich für die kommenden Jahre große Ziele gesetzt: Bis 2026 will das Kreuzfahrtunternehmen neben der Mein Schiff 7 noch zwei weitere Schiffsneubauten in Dienst stellen und damit die Kapazität der Mein Schiff Flotte auf knapp 27.000 Betten bei Zwei-Bettbelegung verdoppeln.

"Wir sind sehr glücklich, dass der erste Block des Schiffes wie geplant gelegt werden konnte und freuen uns, auf die weiteren Meilensteine, die noch vor uns liegen“, so Werftchef Tim Meyer. Mit der Kiellegung sei nun ein Viertel des Schiffsbaus vollbracht. Während des jetzt startenden Bauprozesses im Trockendock werden insgesamt 85 Stahlblöcke zusammengeführt und miteinander verschweißt.

Nachhaltiges Flotten-Wachstum

Mit der für 2024 geplanten Indienststellung der Mein Schiff 7 erreiche TUI Cruises einen wichtigen Meilenstein zur klimaneutralen Kreuzfahrt: So werde der Neubau mit emissionsärmerem Marinediesel (Schwefelgehalt: 0,1%) betrieben und ist mit Katalysatoren (Stickoxidminderung: rd. 75%) sowie einem Landstromanschluss ausgestattet. Darüber hinaus wird die Mein Schiff 7 so gebaut, dass sie auch mit Methanol, perspektivisch grünem Methanol, fahren kann, was den Schiffsantrieb nahezu CO2-neutral machen soll.

„Die Entscheidung, die Mein Schiff 7 für einen Methanolantrieb vorzubereiten, ist für uns eine wichtige Investition in die Zukunft und ein wichtiger Beitrag zur klimaneutralen Kreuzfahrt“, so Wybcke Meier dazu.

Des Weiteren wird die Mein Schiff 7 mit einem innovativen System ausgestattet, welches organische Abfälle durch eine thermische Behandlung zerkleinert und für die weitere Nutzung an Land aufbereitet, um eine noch effizientere Abfallverarbeitung zu erreichen.

Daten und Fakten zur Mein Schiff 7

Baubeginn/Stahlschnitt: 14. Juni 2022

14. Juni 2022 Indienststellung: 2024

2024 Länge - Breite -Tiefgang: ca. 315,7 m - ca. 35,8 m - ca. 8 m

ca. 315,7 m - ca. 35,8 m - ca. 8 m Vermessung : ca. 111.500 BRZ

: ca. 111.500 BRZ Anzahl Decks: 15

15 Flagge: Malta

Malta Kabinen : 1.461 Anzahl

: 1.461 Anzahl Gäste: 2.894 bei Doppelbelegung

2.894 bei Doppelbelegung Besatzungsstärke: ca. 1.000

ca. 1.000 Balkonkabinen: 80% (90% Außenkabinen)

Näher Infos zur Mein Schiff-Flotte unter: www.meinschiff.com (red)