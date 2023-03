Indigourlaub: Frühlingsprogramme im Mühlviertel & Bayern

Im Frühling erwacht nicht nur die Natur wieder zum Leben, sondern auch der Wunsch, Körper und Geist Gutes zu tun. Der oberösterreichische Kleebauer Hof Retreat Center sowie das oberbayerische Mountain Retreat Center des Reiseveranstalters Indigourlaub bieten ideale Bedingungen dafür. Je zwei besondere Frühlingsangebote sollen Gästen dabei helfen, innere Balance und Stärke wiederzufinden.

Frühlings-Specials im Kleebauer Hof

Zwischen März und Mai können Gäste im Rahmen des Angebots 'Aufblühen im Mühlviertel' bei täglich zwei Yoga-Sessions neue Energie schöpfen. Nach einem reichhaltigen Frühstück geht es nach Lust und Laune auf eine entspannte Wanderung in die nahe Umgebung. Als dauerhafte Gäste beherbergt der Kleebauer Hof Ponys, Alpakas, Stachelschweinen, Hasen, Meerschweinchen, Katzen und einem Hund - und das aus Gutem Grund: "Tiere wirken sich positiv auf die Stimmung aus", ist Sonja Miko, Geschäftsführerin von Indigourlaub, überzeugt.

Beim Programm 'Yoga, Wanderlust und Alpaka-Abenteuer im Mühlviertel' ziehen Indigogäste nach der morgendlichen Yoga-Einheit mit den Alpakas los - die Neuweltkamele sollen wegen ihres friedvollen Charakters besonders beruhigend auf Menschen wirken. Die dreieinhalbstündige Wanderung durch das Pesenbachtal ist ein weiteres Highlight. Abendliches Yoga rundet den Tag ab.

In der Zirbenholz-Sauna und am hauseigenen Naturbadeteich bleibt zwischendurch viel Zeit für Ruhe und Rückzug. Ums leibliche Wohl kümmert sich Chefköchin Maria, die täglich vegetarische und vegane Köstlichkeiten aus regionalen und saisonalen Produkten zaubert.

Pilates und Yoga im Mountain Retreat Center

Bei Pilates und Natur in den Bergen im Mountain Retreat Center im oberbayerischen Chiemgau begeben sich Interessierte vom 28. Mai bis 4. Juni 2023 auf eine besondere Pilates-Reise. Dabei stehen täglich stehen zwei Einheiten mit fließenden Dehn- und Kräftigungsübungen auf dem Programm um Verspannungen zu lösen und die Körpermitte zu stärken.

Innere Widerstandsfähigkeit ist das zentrale Thema des Programms Yoga zur Stärkung der Resilienz. Vom 18. bis 25. Juni 2023 zeigt Programmleiterin Claudia Benz Indigourlaubern, wie Hatha Yoga und Atemübungen dabei helfen, in Stresssituationen im Gleichgewicht zu bleiben. Zwischen und nach den Sessions bleibt genügend Zeit für Entspannung in der neuen, nach Zirbenholz duftenden Sauna oder Spaziergänge in den bayerischen Voralpen.

Beide Kurse sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

Ganz im Sinn der gelebten Nachhaltigkeit wird die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterstützt. Neu ist die hauseigene Haltestelle. Sie wird von einem elektronischen On-Demand-Bus bequem und kostengünstig von Aschau aus angefahren.

Nähere Infos zu Indigourlaub unter: www.indigourlaub.com (red)