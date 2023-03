Air France-Sommerflugplan 2023 auf Vor-Krisen-Niveau

Air France veröffentlicht Einzelheiten zum Sommerflugplan 2023, angeführt von weiteren Flügen nach Asien, Nordamerika und Ostafrika. Insgesamt wird die Fluggesellschaft von April bis Oktober wieder bis zu 835 Mal täglich zu 191 Zielen in 89 Ländern fliegen.

Langstrecke:

Wiedereröffnung von Flügen nach China

Die Sommersaison 2023 markiere vor allem einen Wendepunkt im Langstreckenflugplan von Air France: So wird die Wiederaufnahme des Dienstes nach China auch zu einer Rückkehr mehrerer Asien-Flüge führen. Wie die Airline informiert, werden die Flüge nach Peking, Shanghai und Hongkong dabei im Laufe des Frühlings schrittweise erhöht, um bis zum 1. Juli einen täglichen Flug pro Ziel oder 21 Flüge pro Woche zu erreichen.

Darüber hinaus wird Air France weiterhin die Kapazität nach Tokio (Japan), auf bis zu 11 wöchentliche Flüge nach Tokyo Haneda und 3 nach Tokyo Narita, erhöhen.

Mehr Flüge nach Nordamerika & Ostafrika

Als Reaktion auf die starke Nachfrage werden auch mehr Verbindungen nach Nordamerika hinzugefügt: So wird Air France laut aktuellen Angaben bis zu 180 Flüge pro Woche von/zu 14 US-Destinationen sowie 50 Flüge zu 5 kanadischen Städten durchführen. Neu ist dabei die Verbindung zwischen Paris-Charles de Gaulle Paris-Charles-de-Gaulle und Ottawa die ab 27. Mai 2023 angeboten wird.

Darüber hinaus wird die Airline ab dem 12. Juni 2023 in Afrika unter anderem erstmals nach Dar Es Salaam (Tansania) fliegen. Drei wöchentliche Flüge mit Boeing 787-9 als Fortsetzung des Dienstes nach Sansibar, ebenfalls ein neues Ziel in Tansania, das 2021 eingeweiht wurde. Am selben Tag wird der tägliche Abflug der Boeing 787-9 nach Nairobi (Kenia) zu einem Direktflug.

Schließlich wird Air France in der Karibik am 5. Mai 2023 einen neuen Flug einführen, der Cayenne (Französisch-Guayana) und Belém (Brasilien) einmal pro Woche mit einem Airbus A320 verbindet.

Johannesburg: Neues Ziel mit Langstreckenkabinen

Außerdem setzt Air France die Einführung ihrer neuesten Langstreckenkabinen fort, die nach und nach in 12 Boeing 777 300 ER eingebaut werden. Sie sind bereits von/nach New York JFK, Dakar und Rio verfügbar und werden ab dem 27. März 2023 auch auf Flügen zwischen Paris-Charles de Gaulle und Johannesburg (Südafrika) eingeführt.

Frankreich und Europa

In diesem Sommer wird Air France bis zu 650 Mal täglich 106 französische und europäische Ziele anfliegen, um das Reisen auf Kurz- und Mittelstrecken für ihre Kunden weiter zu vereinfachen.

Über ihren regulären Flugplan hinaus wird die Fluggesellschaft 66 saisonale Strecken in Frankreich und Europa betreiben und von Paris und regionalen französischen Flughäfen aus starten. Diese Flüge ermöglichen Ziele nach Korsika (von Paris, Bordeaux, Caen, Rennes, Lille, Lyon und Nantes), Griechenland (von Paris, Marseille, Nizza und Toulouse), Algerien (von Paris, Marseille, Nizza und Toulouse), Marokko (von Paris und Nizza) und auch Tunesien (von Paris, Marseille und Nizza).

Unterdessen wird die Low-Cost-Tochtergesellschaft der Air France-KLM-Gruppe, Transavia France, diesen Sommer fast 200 Kurz- und Mittelstrecken zu 120 Zielen betreiben, darunter 100 von/nach Paris-Orly. Damit wird sie zur führenden Low-Cost-Airline, die von den Pariser Flughäfen aus operiert.

Anschlüsse ab Österreich:

AF von VIE: 3 tägliche Flüge, die im Sommer auf maximal bis zu 4 steigen werden. Ab Sommer werden bis zu 25 Flüge/Woche angeboten.

KL von VIE: 3 tägliche Flüge, die im Sommer auf bis zu 4 steigen werden. Ab Sommer werden bis zu 26 Flüge/Woche angeboten.

KL von GRZ: 1 täglicher Flug

(red)