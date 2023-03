Seabourn: Einladung zum Expeditions-Webinar

Seabourn Expeditions verbindet aufregende Abenteuer an abgelegenen Reisezielen und historischen Schauplätzen mit ultraluxuriösem Luxus. Auf einer Reise zu den Britischen Inseln und in die Arktis genießen Gäste die Aussicht auf schroffe Berge, eisblaue Gletscher und üppiges Grün. Sie besuchen wilde und windgepeitschte Inseln und entdecken uralte neolithische Stätten und Wikingerruinen. Sie erforschen atemberaubende Fjorde, gewaltige Wasserfälle, Gletscher und das Revier der Eisbären - und natürlich Luxus an Bord.

Einladung zur Schulung

ReiseberaterInnnen, die mehr über die Expeditionsreisen im Sommer 2024 sowie im Winter/Frühjahr 2024/25 erfahren wollen, wird nun ein Webinar dazu geboten.



Details zur Produkt-Schulung

Datum: 23. März 2023

Uhrzeit: ab 9.00 Uhr

Dauer: 1 Stunde

Anmeldung HIER

Nach der Anmeldung erhalten die registierten Agents eine Bestätigung, in der auch das TEAMs-Meeting aufgeführt ist. (red)