Niederösterreich startet in den Weinfrühling

Was im Herbst gelesen und im Winter gereift ist, wartet im Frühling darauf, bei einer Verkostung präsentiert zu werden. Der optimale Zeitpunkt für Weingenießer also, sich einen Überblick über den Charakter des neuen Jungweins zu verschaffen. Allerorts öffnen WinzerInnen ihre Türen und laden zu Weinverkostungen und Kellergassenfesten.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, freut sich auf die neue Saison und sagt dazu: „Der Frühling ist für Gäste eine wunderbare Gelegenheit, die herrlich blühende Weinlandschaft Niederösterreichs - egal ob zu Fuß oder mit dem Rad - kennenzulernen. WinzerInnen in allen acht Weinbaugebieten öffnen ihre Türen und stellen ihre Jungweine vor. Um die Weinkultur hautnah mitzuerleben, zahlt es sich aus, gleich für ein verlängertes Wochenende oder einen Kurzurlaub zu bleiben. Niederösterreichs Gastgeberinnen und Gastgeber bieten zahlreiche Möglichkeiten zum Übernachten: Vom idyllischen Winzerhof bis zur komfortablen Suite im Weinhotel.“

Veranstaltungen mit Mobilitätangeboten

Erstmals gibt es bei der Weintour Weinviertel am 15. und 16. April ein flächendeckendes Mobilitätsangebot. Mit dem Weintour-Band können nicht nur die rund 250 WinzerInnen besucht, sondern auch die kostenlosen „Hop-on-Hop-off“-Shuttlebusse genützt werden.

Am letzten April-Wochenende öffnen mehr als 220 Winzerhöfe im Kamptal, Kremstal und Traisental ihre Pforten. Hervorragende Zugverbindungen in die drei Weinbaugebiete, Gratis-Busse am Samstag und Sonntag, Weinfrühlings-Taxi-Partner sowie weitere Möglichkeiten der Fortbewegung machen es möglich, den Weinfrühling ohne eigenes Auto zu genießen.

Nicht entgehen lassen sollten sich Weininteressierte den Wachauer Weinfrühling am 6. und 7. Mai. Das Weinfrühling-Band erhalten BesucherInnen um 30 EUR bei allen teilnehmenden Weingütern, in der Wachaubahn und den Tourismus-Infostellen in Spitz, Krems und Melk. Es berechtigt zur Verkostung der angebotenen Weine, außerdem ermöglicht es die kostenfreie Benützung der Wachau-Buslinien, der Wachaubahn sowie der Donaufähren an beiden Veranstaltungstagen.

Nähere Informationen zum Weinfrühling unter: www.niederoesterreich.at/weinfruehling

Wohnen beim Wein

Niederösterreichs GastgeberInnen kennen die besten Tipps für Rad- und Wanderausflüge durch Rieden und Kellergassen, aber auch Geheimtipps für den Blick hinter die Kulissen. Am besten den Aufenthalt also gleich mit einem verlängerten Wochenende und Kurzurlaub verbinden - und direkt beim Wein wohnen.

"Wohnen beim Wein"-Tipps gibt's unter: www.niederoesterreich.at/urlaub-winzerhof