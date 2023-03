TUI Cruises: Familienprogramme im Sommer & Herbst

Zusätzlich zum regulären Ferienprogramm, das die Kinder flottenweit im Kids-Club sowie in der Teenslounge genießen, können sich Familien im Sommer an Bord der Mein Schiff 2 und Mein Schiff 6 auf weitere Angebote für die kleinen Kreuzfahrer freuen. So locken auf beiden Schiffen - die Mein Schiff 2 wird im westlichen Mittelmeer, die Mein Schiff 6 im Nordland und in der Ostsee unterwegs sein - ein vielfältiges Programm. Zu den Aktivitäten zählen beispielsweise Pizza backen, diverse Workshops, Familien-Rallyes und -Shuffleboard-Spiele.

Reisen für Fußball-Fans

Die Mein Schiff 6 begeistert außerdem mit der FC St. Pauli Rabauken-Fußballschule, bei der die Ballkünstler ab 9 Jahren so manchen Profi-Trick lernen. Zusätzlich wird die Reise von den Flying Steps begleitet und bieten für Kids & Teens einmalige Tanzworkshops an.

Im Herbst wird dann dribbeln, passen und tricksen auf der Mein Schiff 5 großgeschrieben, wenn auch hier die FC St. Pauli Rabauken die Jüngsten für die Saison in der Heimat fit machen.

Preisbeispiele:

Die 10-Nächte-Reise „Ostsee mit Helsinki & Danzig“ vom 22.08. bis 01.09.2023 an Bord der Mein Schiff 6 ab/bis Kiel kostet in einer Innenkabine bei 3er Belegung ab 1.599 EUR pro Erwachsenen und 449 EUR für das Kind.

In einer Balkonkabine bei 4er Belegung ab 1.999 EUR pro Erwachsenen und 449 EUR pro Kind., jeweils im PLUS Tarif und mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen. Die 7-Nächte-Reise „Adria mit Split“ vom 01.10. bis 08.10.2023 ab Triest/bis Heraklion kostet in einer Innenkabine bei 3er Belegung ab 1.329 EUR pro Erwachsenen und 249 EUR für das Kind.

In einer Balkonkabine bei 4er Belegung ab 1.599 EUR pro Erwachsenen und 249 EUR pro Kind, jeweils im PRO Tarif und mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen.

Weitere Informationen zu den Mein Schiff Familienreisen unter: www.meinschiff.com/an-bord/bordunterhaltung/familien-reisen (red)