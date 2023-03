Niederösterreich: Highlights des Festival-Lands im Frühling

Mit über 300 Festivals im Jahresverlauf hat das Festival-Land Niederösterreich heuer wieder ein umfangreiches und spannendes Programm zu bieten. Die ersten kulturellen Frühlingsboten lassen dabei nicht mehr lange auf sich warten: mit „SALON EUROPA“ in Wiener Neustadt, „Festival Imago Dei“ in Krems, „LOISIARTE“ in Langenlois, „Milch und Honig“ in Wiener Neustadt, „Literatur & Wein. Das Internationale Kulturenfestival“, donaufestival in Krems, „Viertelfestival im Waldviertel“ sowie den „internationalen Barocktagen“ in Melk wird Gästen ein vielfältiges Kulturprogramm, das sich am besten im Rahmen eines Kurzurlaubs, erleben lässt, geboten.

Länger bleiben und mehr erleben liegt laut Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, absolut im Trend: „15% aller Gäste machen einen Kunst- und Kultururlaub, wenn sie Niederösterreich besuchen", so Duscher und weiter: "Mit unserer frisch etablierten Marke ‚Festival-Land Niederösterreich‘ ist es uns gelungen, das kulturelle Angebot im Land für unsere Gäste als Gesamterlebnis aufzubereiten und dadurch noch greifbarer zu machen. Quer durch alle Sparten betrachtet, sind es heuer über 300 Festivals im Kunst- und Kulturbereich, die begeistern und inspirieren und sich noch besser in Kombination mit Niederösterreichs Natur-, Wander-, Rad- und Kulinarikangebot an Gesamterlebnis genießen lassen."

Highlights des Festival-Lands im Frühling

Der Frühlings-Eventkalender vom Festival-Land Niederösterreich ist dicht gefüllt und verspricht anregende und inspirierende Momente im Zeichen der Kultur: Musikkonzerte, Theateraufführungen, Lesungen sowie Opern und Operetten stehen am Programm.

"Europa in Szene" / Wiener Neustadt (01.03. – 02.04.)

"Europa in Szene" ist zurück in den legendären Kasematten Wiener Neustadt. Geboten werden Aufführungen klassischer Werke von Friedrich Schiller und Václav Havel sowie neue Produktionen als auch die Fortsetzung der "Reden!"-Reihe. Als Aktivitäten in und um Wiener Neustadt locken beispielsweise der Thermenradweg EuroVelo 9, der Rosalia Rundwanderweg oder für eine entspannte Auszeit die Therme Linsberg Asia oder die Römertherme Baden.

Festival Imago Dei / Krems (17.03. – 10.04.)

„Balance“ – so lautet der diesjährige Titel der Ausgabe des Festivals Imago Dei, das heuer in die zweite Runde geht. Das Festival findet im Klangraum Krems Minoritenkirche mit insgesamt fünfzehn Konzertveranstaltungen statt. Vor oder nach dem Eintauchen in die Musik lohnt sich eine Radtour am Donauradweg.

LOISIARTE / Langenlois (23. – 26.03.)

Die LOISIARTE in Langenlois geht vom 23. bis 26. März im Loisium über die Bühne. Im Mittelpunkt steht heuer Thomas Demenga, Schweizer Cellist, Komponist und Arrangeur, der sich besonders den Werken von Johann Sebastian Bach widmet. Großes Thema in dieser Region ist auch der Weinfrühling, der von gemütlichen Spaziergängen am Weinweg bis hin zu Verkostung bei WinzerInnen alles bietet was das Wein-Herz begehrt.

„Milch & Honig“ / Wiener Neustadt (14.04. – 12.05.)

Beim neuen Veranstaltungsformat „Milch & Honig“ in Wiener Neustadt werden klassische Konzerte neu gedacht - So werden die musikalischen Werke durch Malerei, Videokunst, Tanz, Poesie und Meditation auf besonders spannende Weise ergänzt .

Literatur & Wein. Das Internationale Kulturenfestival / Stift Göttweig / Krems-Stein (20.04. - 23.04.)

Das Konzept des Festivals Literatur & Wein, das bereits 1999 entstand, ist klar: im Fokus stehen AutorInnen und ihre Werke sowie Spitzenweine aus der Region. Das diesjährige Motto lautet dabei: „Identität. Zugehörigkeit. Verortung“.

donaufestival / Krems (28.04. - 30.04. & 05. – 07.05.)

Das donaufestival bringt wieder nationale und internationale Kunst und Kultur auf aufregende Weise zusammen. „Beyond human“ heißt die heurige Ausgabe mit zeitgenössischer Musik, Performances, Klang, Kunst und Diskursformaten. Neben dem Festivalprogramm begeistert die Gäste bei einem Kurzurlaub in der Region auch ein Weinberg-Spaziergang oder ein Besuch der Kunstmeile Krems mit Kulturinstitutionen wie der Landesgalerie Niederösterreich, der Kunsthalle Krems und dem Karikaturmuseum.

Viertelfestival Niederösterreich im Waldviertel (12.05. – 15.08.)

Das alljährlich stattfindende Viertelfestival Niederösterreich macht heuer Station im Waldviertel mit 48 spartenübergreifende Kunst- und Kulturprojekte, die neue Perspektiven eröffnen und viele verborgene Seiten des Waldviertels offenbaren. Perfekt kombiniert man den Festivalbesuch mit einem Radurlaub am Iron Curtain Trail oder der Kamp-Thaya-March-Radroute. Ein weiterer Tipp: Der Reblaus Express führt durch die naturbelassene Region und gilt als schönste Verbindung zwischen Wein- und Waldviertel.

Internationale Barocktage in Melk (24. – 29.05.)

Für ein wahrhaft bezauberndes Musikerlebnis zu Pfingsten sorgen die internationalen Barocktage im Stift Melk. Das Festival mit dem Titel „Mensch: Natur: Wohin?“ bietet den BesucherInnen die Möglichkeit, die barocke Architektur und Kunst in Melk zu genießen und gleichzeitig über die MenschUmwelt-Beziehung und ihre Perspektiven nachzudenken.

Ein weiterer Ausflugstipp ist die neue Ausstellung „Kind sein“ (Start 13. Mai 2023) auf der Schallaburg.

Mehr zum Festival-Land Niederösterreich finden Interessierte unter: www.festivalland.at (red)