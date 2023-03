Waldorf Astoria Platte Island debütiert auf den Seychellen

Das Luxus-Resort liegt etwa 130 Kilometer südlich von Mahé in einem unberührten Atoll, das von Palmenwäldern mit einer einzigartigen Flora und Faunaumgeben ist und durch eine eigene Lagune und ein Korallenriff geschützt wird. Das Resort verfügt über 50 Villen mit bis zu fünf Schlafzimmern direkt am Meer. Alle Villen verfügen zudem über einen eigenen Pool. Ein persönlicher Concierge kümmert sich um die Bedürfnisse und das Wohl der Hausgäste.

Die Heimat der einheimischen Hawksbill-Schildkröten, Adlerrochen, Mantarochen und Walhaie sowie ein großer Teil der umgebenden Landschaft von Platte Island sind noch unberührt und versprechen eine Fülle an einzigartigen Begegnungen.

Viel Kulinarik, Erholung und Nachhaltigkeit

Das Resort wird über sechs Restaurants und Bars verfügen, die eine Reihe von kulinarischen Erlebnissen bieten, die die Früchte und das Gemüse der Insel Platte zelebrieren. Zur Verfügung stehen sechs Behandlungsräume, ein Schönheitssalon, ein Hammam, eine Spa-Suite und ruhige Außenbereiche, die sich harmonisch miteinander verbinden, um den Gästen ein unvergleichliches Spa-Erlebnis zu bieten.

Als Teil der „Travel with Purpose"-Verpflichtung wird das Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, dank Solarfeldern, zukünftig erneuerbare Energien erzeugen und nutzen können. Der Garten der Insel wird einen großen Teil des Obstes und Gemüses liefern, und somit den Gästen ein nachhaltiges kulinarisches „farm-to-table“ Erlebnis ermöglichen.

Fünftes Haus der Hilton-Gruppe

Die Seychellen zählen seit Langem zu den Urlaubsdestinationen, die einen ultimativen Barfuß-Luxusurlaub bieten. Mit der Eröffnung des Waldorf Astoria Seychelles Platte Island wächst das Portfolio von Hilton auf den Seychellen auf fünf Hotels an. So gesellt sich das brandneue Resort zu Mango House Seychelles, LXR Hotels & Resorts, Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa, Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa und DoubleTree by Hilton Seychelles -Allamanda Resort and Spa dazu. Hilton plant zudem die Eröffnung des Canopy by Hilton Mahé im Jahr 2024. (red)