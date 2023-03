Costa stellt Neuheiten auf der Ferien-Messe vor

Costa Kreuzfahrten ist vom 16.-19. März auf der Ferien-Messe Wien 2023 vertreten und hält ein vielfältiges Kreuzfahrt-Programm und spannenden Tipps für die Urlaubsplanung bereit. Vor Ort in der Messe Wien begrüßt Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland, mit ihrem Team die Besucher des Events in Halle C, Stand Nummer 0534.

„Wir können mit Stolz sagen, dass Costa Kreuzfahrten aktuell die höchste Gästezufriedenheit hat. Auf der Ferien-Messe zeigen wir, wieso das so ist! Mit unserem Marken-Relaunch setzen wir auf ein ganz neues Kreuzfahrterlebnis. Besonderen Wert legen wir dabei auf höchste Qualität in unseren drei Schlüsselbereichen Kulinarik, Landausflüge und Nachhaltigkeit. Durch die stetige Verbesserung dieser drei Grundpfeiler garantieren wir für alle Reisenden besonderen Reisegenuss“, so Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland.

Einblick in die Sommer-Routen 2023

Der neue Costa Katalog für den Sommer 2023 bietet Reisenden unter anderem folgende Highlights:

Neue Routen:

Die Costa Fortuna bietet heuer drei noch nie dagewesene Routen an, die es ermöglichen, das Mittelmeer auf einzigartige Weise von Osten nach Westen und dabei sogar die Kanarischen Inseln zu entdecken:

1. Route: Von Juni bis August geht es zu den beiden beliebtesten Reisezielen des Mittelmeers: den griechischen Inseln und den Balearen.

2. Route: Die zweite Route der Costa Fortuna ist den Kanarischen Inseln gewidmet, wo bis zu fünf Orte des Archipels, sowie Madeira, Málaga, Savona und, bei einigen Fahrten, Civitavecchia/Rom besucht werden.

3. Route: Diese Kreuzfahrt führt nach Istanbul und Izmir in der Türkei, nach Athen in Griechenland und Malta sowie nach Savona, Civitavecchia/Rom, Catania, Barcelona und Marseille.

Norwegens Fjorden:

Auf ihrer Nordeuropa-Route besucht die Costa Firenze ab/bis Kiel von Mai bis Anfang September die Häfen und Fjorde von Dänemark und Norwegen. Neben Kopenhagen und Stavanger gehört auf dieser 8-tägigen Route der tiefblaue Geirangerfjord zu den beeindruckendsten Stationen. Mit den aktuellen „Fly & Cruise“-Angeboten von Costa, bei dem die Flüge inkludiert sind, ist die Anreise ab/bis Wien mit Flug und Transfer für österreichische Gäste ganz entspannt.

Abenteuerreise durchs Mittelmeer:

Mit dem Flaggschiff, der Costa Toscana, lässt sich ab April ganz bequem das westliche Mittelmeer mit Frankreich, Spanien, den Balearen und Italien entdecken. Auch dafür bietet die Reederei „Fly & Cruise“-Angebote ab/bis Wien.

Kreuzfahrten um die Welt:

Die Costa Deliziosa ist aktuell und noch bis zum 7. Mai auf Weltreise. Ab Jänner 2024 geht es wieder um die Welt: von Triest oder Savona in 117 oder 127 Tagen nach Europa, Südamerika, Ozeanien sowie in den Nahen und Fernen Osten. Wer sich dafür interessiert, sollte schnell sein: Die Weltreise 2024 ist fast ausgebucht und es sind nur einzelne Restkabinen verfügbar. Auch die Weltreise für 2025 ist bereits buchbar - diese Reise nimmt mit auf ein 131-tägiges Abenteuer über drei Ozeane hinweg auf die Südhalbkugel, darunter Feuerland, Polynesien, Neuseeland, Australien und Südafrika.

Reisen für Golfer:

Das „Cruise & Golf“-Angebot ist für Kreuzfahrten im Mittelmeer mit einem der neuesten Schiffe, der Costa Smeralda, buchbar. Im gesamten Jahr 2023 bietet die Costa Smeralda einwöchige Routen im westlichen Mittelmeer an – Ziel sind Savona, Marseille, Barcelona, Palma de Mallorca (Ibiza im Sommer), Palermo und Civitavecchia/Rom. Gäste können damit auf einigen der schönsten Golfplätze in Italien, Frankreich und Spanien spielen.

Costa auf der Ferien-Messe

Nähere Informationen über diese und weitere Kreuzfahrten erhalten Interessierte beim Costa-Team auf der Ferien-Messe in der Halle C / Stand 0534 (red)