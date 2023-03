Hertz DriveU auch für Miles & More-Mitglieder

Mit Hertz DriveU können sich Reisende z. B. von zu Hause oder vom Arbeitsplatz zum Abflughafen oder vom Ankunftsflughafen zum gewünschten Zielort bringen lassen. Dafür stehen fünf Fahrzeugtypen zur Verfügung, darunter Premium-Elektrofahrzeuge, Luxusautos und Minivans.

Im Rahmen des neuen Partnerprogramms kann Hertz DriveU bis zu drei Stunden vor dem Transfer über die Miles & More Plattform gebucht werden. Darauf sammeln Miles & More Teilnehmer und Teilnehmerinnen drei Prämienmeilen pro ausgegebenem Euro (ohne Mehrwertsteuer).

Kostenlose Services

Miles & More Teilnehmende, die den Hertz DriveU Fahrservice nutzen, werden bei der Ankunft am Flughafen oder am gewünschten Abholort von einem Fahrer in Empfang genommen und zu ihrem Fahrzeug begleitet. Eine kostenlose Wartezeit von bis zu 90 Minuten ist bei allen Fahrten inbegriffen. Bei Flugverspätungen bei der Ankunft müssen sich Reisende keine Gedanken machen, da die Fahrer die Ankunft der Flüge in Echtzeit verfolgen, so heißt es. Zudem gibt es einen 24-Stunden-Kundenservice, falls andere unvorhergesehene Umstände auftreten. (red)