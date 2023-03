Costa in Feierlaune

Welche Location wäre besser geeignet, als die Bar Campari in der Wiener Innenstadt, um das italienische Flair an Bord der Costa Schiffe aufzugreifen? So konnte Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland, mit ihrem Team sowie mit Andrea Tavella, Sales & Marketing Director DACH, zahlreiche interessierte Agents begrüßen. Freude herrscht bei Costa über die „tollen Buchungen seit Mitte Jänner“. Der Aufholbedarf ist so groß, dass die Zahlen derzeit über denen von 2019 liegen. Neu sei, so Ulrike Soukop, dass auch Kreuzfahrten last minute gebucht werden, wobei langfristige Buchungen langsam wieder zurückkommen.

75 Jahre Costa

Am 21. März 1948 stach die „Anna C“ als erstes Costa-Schiff in See. Die beständigen Erneuerungen werden auch im 75. Jahr des Bestehens fortgeführt: Nachdem die Costa Smeralda bereits mit Flüssiggas-Antrieb unterwegs ist, wird in Kürze auch die Costa Toscana diesem Beispiel folgen. Das ist nur ein Aspekt der Nachhaltigkeitsstrategie der Reederei: Neben saisonalen Rezepten und Speisen wurden die Lebensmittelabfälle um 35% reduziert. Parallel dazu wurden mehr als 180.000 Mahlzeiten an Bedürftige ausgegeben. Rund eine Tonne Lebensmittel wurde an die Wiener bzw. Schweiz Tafel über die Costa Stiftung gespendet.

Neuer Katalog

Als eine der wenigen Reedereien bringt Costa noch einen Katalog auf den Markt. Das neueste Exemplar ist soeben erschienen und gilt bis April 2024. Mit 1. März erfolgte das Sales Opening für Sommer / Herbst 2024. Im Sommer liegt einer der Schwerpunkte auf Nordeuropa, im Winter auf der Karibik und dem Orient. Als besonderes Highlight gelten die langfristigen Flug-Cruise-Special für Winter 2023/24 für Reisen in den Orient und die Karibik. Da die Weltreise 2024 schon fast ausgebucht ist, ist die 131-tägige Tour für 2025 mit der Costa Deliziosa bereits buchbar. In der Zeit von 8. März bis 11. April lockt ein Fly + Cruise Flash Tarif. Und noch etwas ist dem Costa-Team wichtig zu betonen: An einem reibungslosen Ablauf in der Buchungszentrale werde mit Hochdruck gearbeitet. (red.)