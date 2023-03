Sabre: Wechsel an der Unternehmensspitze

Sabre Corporation gab heute bekannt, dass Sean Menke, derzeit Chair of the Board und Chief Executive Officer, sich mit Wirkung zum 27. April 2023 auf die Rolle des Executive Chair of the Board zurückziehen wird. Zeitgleich wird Kurt Ekert, derzeit President von Sabre, zusätzlich die Rolle des Chief Executive Officer (CEO) übernehmen und damit direkt an das Board of Directors berichten. Ekert wurde außerdem für Sabres Jahresversammlung am 26. April 2023 zur Wahl als Director aufgestellt.

„Ich bin stolz darauf, die Rolle des CEO bei Sabre zu übernehmen, und freue mich darauf, unsere Strategie weiter voranzutreiben und gleichzeitig eine erfolgreiche Kultur der Eigenverantwortung, Innovation und Leistung zu fördern. Ich freue mich darauf, das Unternehmen in die Zukunft zu führen und bin zuversichtlich, dass wir für unsere Kunden, Mitarbeiter und Investoren langfristig einen Mehrwert schaffen werden", so der designierte CEO Kurt Ekert.

Neue Führungsspitze

Menke kam 2015 zu Sabre und war zunächst President des größten Geschäftsbereichs, bevor er Ende 2016 zum CEO befördert wurde. Zum anstehenden Wechsel sagte Menke: „Es war eine Ehre und ein Privileg, Sabre in den letzten acht Jahren zu führen. Ich bin stolz auf das, was unser Team in dieser Zeit erreicht hat, und darauf, wie wir unseren Kunden in dieser herausfordernden Phase unterstützt haben." Zum neuen CEO sagt Menke: "Ich freue mich auf den Übergang in die Rolle des Executive Chair und heiße Kurt als unseren neuen Chief Executive Officer willkommen. Er war in den letzten vierzehn Monaten eine treibende Kraft bei Sabre und ich bin sicher, dass er das Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich leiten wird.“

Ekert kam im Jänner 2022 im Zuge der langfristigen Nachfolgeplanung als President zu Sabre und hat seitdem alle wirtschaftlichen und technologischen Aspekte des Unternehmens übersehen. Im vergangenen Jahr entwickelte Ekert neue Wachstumsstrategien und setzte die operativen Pläne des Unternehmens erfolgreich um. Dazu gehörten die Umstrukturierung des Geschäftsbereichs Travel Solutions, die Einführung neuer, effizienterer Arbeitsweisen, sowie die Weiterentwicklung des Führungsteams.

Gregg Saretsky wird weiterhin als Independent Lead Director des Board of Directors fungieren und ein Gleichgewicht zwischen der strategischen Unternehmensführung um Kurt Ekert und dem unabhängigen Board of Directors gewährleisten. Saretsky dazu: „Im Namen von Sabres gesamten Boards möchte ich Seans erfolgreiche Führung in den letzten acht Jahren hervorheben. Er hinterlässt große Fußstapfen, einschließlich einer ehrgeizigen Mehrjahresstrategie, die das Führungsteam weiter vorantreiben wird. Wir danken Sean für seine hervorragende Leistung und freuen uns, mit ihm als Executive Chair of the Board weiter die Geschicke des Unternehmens zu prägen.“

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Kurt als CEO und neuem Mitglied des Boards. Er ist ein starker, zukunftsorientierter Manager, der sowohl die Erfahrung als auch das operative und technische Verständnis mitbringt, um Sabres Strategie erfolgreich umzusetzen.“ (red)