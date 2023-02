Hurtigruten: Premieren-Angebot für die neue Spitzbergen-Linie

Mit dem Premieren-Angebot für die neue Spitzbergen-Linie - das im Buchungszeitraum vom 1. bis 31. März 2023 gebucht werden kann - erhält die zweite reisende Person eine Ermäßigung von 50% auf den Reisepreis, inklusive Flug. Das Angebot gilt für alle Abfahrten zwischen Juni und September 2023. Details und Buchung ab morgen, 1. März 2023, unter: www.hurtigruten.de/premieren-angebot-spitzbergen-linie.



MS Trollfjord: Spitzbergen im Sommer

Mit der Hurtigruten Spitzbergen-Linie kehrt eine der legendärsten Seerouten Norwegens zurück, die bereits zwischen 1968 und 1982 im Postschiffbetrieb befahren wurde.

Die erste Abfahrt auf der neuen Strecke findet am 3. Juni 2023 statt, nur einen Monat vor dem offiziellen 130-jährigen Jubiläum von Hurtigruten Norwegen. Die Reise führt entlang der beliebtesten Ziele an der norwegischen Küste – den Lofoten, den Vesterålen und dem Nordkap – bis nach Longyearbyen auf Spitzbergen, der nördlichsten bewohnten Stadt der Welt.

Details zur Kreuzfahrt

Die Reise ab Bergen zum Spitzbergen-Archipel und zurück nach Bergen dauert 16 Tage. Mit den Abfahrtsterminen im Juni bis September 2023 kommen Reisende in den Genuss der Mitternachtssonne im hohen Norden. Zudem ermöglichen die langen Liegezeiten in den Häfen eine Vielzahl an optionalen Ausflügen wie beispielsweise Wanderungen und Vogelbeobachtungen im Naturreservat Gjesværstappan sowie Angeln oder Kajakfahren auf den Lofoten.

Mehr Informationen - Achtung: erst ab 1. März 2023 abrufbar - unter: www.hurtigruten.de/premieren-angebot-spitzbergen-linie (red)