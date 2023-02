MSC Euribia wird in Kopenhagen getauft

Wie das Kreuzfahrtunternehmen mitteilt, findet die Taufe der MSC Euribia am 8. Juni in Kopenhagen statt. Das neue Flaggschiff wird das zweite Schiff von MSC Cruises sein, das mit Flüssigerdgas (LNG) angetrieben wird. Es wird außerdem über weitere hochmoderne Umwelttechnologien verfügen, darunter erfüllt es den „Baltic Standard" bei der Abwasseraufbereitung, hat ein fortschrittliches Abfallmanagement an Bord, eine verbesserte Energieeffizienz und ist mit einem Landstromanschluss ausgestattet, um das Schiff während der Liegezeit im Hafen emissionsfrei zu betreiben.

Die MSC Euribia sei ein Symbol für das Engagement der Reederei für den Schutz der Meere, heißt es. Das sei auch der Grund, warum Kopenhagen für die offizielle Tauffeier ausgewählt worden sei, denn der Hafen verfüge nicht nur über eine weitreichende maritime Historie, Dänemark zähle auch zu den Vorreitern im Bereich Nachhaltigkeit.

Das neue Schiff wird mit einem eindrucksvollen Rumpfdesign verziert sein, dass das Engagement von MSC Cruises symbolisiert. Das von dem Dresdner Grafiker Alex Flämig entworfene Kunstwerk soll die Bedeutung dieses empfindlichen und komplexen Ökosystems verdeutlichen. Die MSC Euribia ist nach der antiken Göttin Eurybia benannt, die die Winde, das Wetter und die Sternenbilder nutzte, um die Meere zu beherrschen. Dies unterstreicht die Vision des Unternehmens, den Einsatz modernster nachhaltiger Technologien zum Schutz und Erhalt des wertvollen maritimen Ökosystems einzusetzen.

Erlebnisse an Bord

In ihrer ersten Saison wird die MSC Euribia ab dem 10. Juni 7-Nächte-Kreuzfahrten ab/bis Kiel nach Kopenhagen, Hellesylt, Ålesund und Flåm unternehmen. Neben dem weltberühmten Geirangerfjord kreuzt das Schiff ebenso durch den nicht weniger schönen Aurlandsfjord.

An Bord des Schiffes können die Gäste einzigartige Erlebnisse, Aktivitäten und spannende Unterhaltungsangebote genießen:

Herz des Schiffes ist die zweigeschossige Promenade im mediterranen Stil mit atemberaubendem LED-Himmel, einer großen Auswahl an Shops, Spezialitätenrestaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten.

Zehn Restaurants sowie 21 Bars und Lounges Theater mit über 954 Plätzen und Weltklasse-Live-Unterhaltung

Fünf Pools sowie schiffseigener AquaPark, einer der größten und aufwändigsten auf See, im Korallen-Look gestaltet

MSC Foundation Centre: Kinder können mit Hilfe von Lernspielen viel über die Bedeutung der Umwelt lernen und Erwachsene mehr über die Programme und Anliegen der MSC Foundation erfahren.

Hafen Kopenhagen Malmö

Copenhagen Malmö Port (CMP) ist der größte Kreuzfahrthafen in Nordeuropa. Das Unternehmen ist für den Kreuzfahrtbetrieb in Kopenhagen (Dänemark), Visby und Malmö (Schweden) verantwortlich und empfängt jährlich über 400 Kreuzfahrtschiffe. Kopenhagen ist der führende Einschiffungshafen in der Region mit gut angebundenen internationalen Flughäfen, einer starken Infrastruktur und einem effizienten Hafenbetrieb. CMP strebt bis 2025 Klimaneutralität an. Speziell für die Kreuzfahrtterminals in Kopenhagen wurden 2014 gezielte Investitionen getätigt: Abwasserleitungen wurden unterirdisch verlegt und die Landstromversorgung, auch für die größten Kreuzfahrtschiffe, wird innerhalb weniger Jahre eingerichtet. (red)