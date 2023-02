Jumeirah Mina A'Salam neu renoviert

Der neue Look wurde mit dem Design Studio La Bottega by Intice umgesetzt. Große Fenster sorgen dafür, dass die Zimmer in natürliches Licht werden, eine neutrale Farbpalette und der Blick auf den Strand vermitteln ein Gefühl der Ruhe, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die neue Präsidentensuite verfügt über zwei großzügige Schlafzimmer mit großen, marmorverkleideten Bädern und Wohnbereichen. Die Suite verfügt über mehrere Balkone, darunter eine geräumige Terrasse mit eingebautem Jacuzzi, Duschbereich und Sonnenliegen, und bietet einen spektakulären, ununterbrochenen Blick auf den Arabischen Golf und das Burj Al Arab Jumeirah.

Exklusiv und zeitlos

Alle Suiten und Clubzimmer des Jumeirah Mina A'Salam erhalten exklusiven Zugang zur neu gestalteten Amal Club Lounge des Hotels, in der sie viele Vorteile genießen können. Die privaten Ballsäle Majlis Al Salam und Majlis Al Mina spiegeln den zeitlosen Look der Zimmer und Suiten wider und können in zwei oder drei Räume unterteilt werden, um allen Anforderungen an Konferenzen und Veranstaltungen gerecht zu werden. Kürzlich wurde auch das Margaux eröffnet, eine Paris-inspirierte Patisserie, die delikate Süßspeisen von dem renommierten Chefkonditor Alexandre Dufeu anbietet.

„In Zusammenarbeit mit La Bottega haben wir unserem geliebten Hotel neuen Schwung verliehen, wobei wir darauf geachtet haben, nichts von der Wärme und dem Erbe des Hauses zu zerstören“, sagt Jaime Simpson, General Manager des Jumeirah Mina A'Salam. „Für unsere wiederkehrenden Gäste ist es immer noch das geliebte Boutique-Resort am Strand, das ihr vertrautes Zuhause ist. Wir sind gespannt, wie sie auf die harte Arbeit und die Investitionen, die wir in das Hotel gesteckt haben, reagieren werden.“ (red)