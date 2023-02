Israel: Neue Investitionen in touristische Infrastrukturprojekte

Dutzende Projekte

Der Entwicklungshaushaltsausschuss des israelischen Tourismusministeriums genehmigte ein Budget von 340 Mio. Shekel, umgerechnet etwa 89 Mio. EUR. Zu den unterstützten Projekten gehört unter anderem der Ausbau der Hauptverkehrsstraße auf dem Mahane Yehuda-Markt in Jerusalem, die Entwicklung eines Kirchenweges im UNWTO-Dorf Kfar Kana, die Errichtung eines Besucherzentrums in Bnei Berak oder von Vogelbeobachtungsstationen in der Region Binyamin sowie der Aufbau von touristischen Wegweisern in Nazareth. In Beit Shean soll zudem der Ausbau der touristischen Infrastruktur in der Altstadt fortgeführt werden, unter anderem durch den Bau eines Aussichtsturmes. StrandurlauberInnen können sich über den Ausbau der nördlichen Strandpromenade von Eilat und der Dekel-Promenade von Tiberias sowie über die Entwicklung der Nahal Prat-Promenade in Binyamin freuen.

„Die Verbesserung der Infrastruktur und die Verschönerung werten das touristische Erlebnis auf und fördern die Rückkehr des Tourismus“, so Minister Haim Katz. Insgesamt 210 Anträge auf Unterstützung von Projekten erreichte das Tourismusministerium 2022.

Dani Shahar, Staatssekretär des Tourismusministeriums, sieht großes Potenzial in den ausgewählten Projekten: „Wir sind gerade dabei, die touristische Infrastruktur in Israel auf den Empfang von Touristen entsprechend vorzubereiten, nachdem wir uns von der Pandemie erholt haben. Wir haben die vielen eingegangenen Bewerbungen sorgfältig geprüft und diejenigen ausgewählt, die den größten Nutzen für den Tourismus bringen werden." (red)