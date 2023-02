Mit trendtours nach Albanien

Während der neuen zehntägigen Flugreise „Geheimnisvolles Albanien“ sollen Gäste viel vom Land kennenlernen und gleichzeitig einen schönen Urlaub am Meer verbringen können. Von April bis Oktober 2023 sind unterschiedliche Termine inklusive Flug, Transfer, neun Übernachtungen im Hotel Gloria Palace mit Halbpension und fünf spannenden Ausflügen (inklusive Weinverkostung) sowie deutschsprachiger Reiseleitung ab 1.099 EUR p.P. im Doppelzimmer buchbar. Um seinen Gästen die Wahl zwischen einem Tag am Meer oder weiteren Sightseeing-Touren zu ermöglichen, bietet trendtours drei Ausflüge optional an. Die Kosten dafür liegen zwischen 25 und 49 EUR pro Ausflug.



„Wenn es um die Wahl des Urlaubsziels geht, denken viele Menschen nicht an Albanien, dabei hat das Land viel zu bieten und ist auch in der Hauptsaison nicht überfüllt. Außerdem lassen sich entspannte Stunden am Meer wunderbar mit interessanten Ausflügen ins Landesinnere kombinieren. Ein weiterer Vorteil für die trendtours-Gäste sei die Unterbringung im Fünf-Sterne-Hotel Gloria Palace. „Das Haus liegt direkt am Strand und da alle Touren von hier aus starten, entfällt das Kofferpacken“, sagt Markus Daldrup, Geschäftsführer von trendtours Touristik.