Sturmwarnung für Mauritius

Es sei mit Windböen von bis zu 300 Kilometern pro Stunde zu rechnen, teilte die nationale Wetterbehörde mit. Wegen des erwarteten Unwetters wurden Flugverbindungen gestrichen und der öffentliche Nahverkehr eingestellt.

Überschwemmungen befürchtet

Der Sturm bewegte sich demnach mit einer Geschwindigkeit von etwa 30 Kilometern pro Stunde in west-südwestlicher Richtung und könnte in einer Entfernung von 120 Kilometern an der Insel vorbeiziehen. "Freddy" werde Mauritius gefährlich nahekommen und stelle somit "eine direkte Bedrohung für die Insel dar", erklärte die Wetterbehörde. Es wird mit Überschwemmungen an der Küste gerechnet.