Anex Roadshow in Wien

Unter dem Motto „Ready for Take Off 2023 - stellte das #teamösterreich der Anex Gruppe gestern Abend im MQ Libelle, auf dem Dach des Leopold Museums im MuseumsQuartier Wien, das Sommerprogramm 2023 vor.

Die teilnehmenden Vertriebspartner durften sich dabei nicht nur über die Highlights, Trends und Neuigkeiten aus den Zielgebieten von Anex Tour, Bucher Reisen und Öger Tours freuen, sondern auch erstmals wieder über News von Neckermann Reisen. Zusätzlich zu Fakten und Insight-Wissen aus der Anex-Markenwelt wurden den Teilnehmern auch Infos der Partner, darunter: Gloria Hotels & Resorts, MaxxRoyal, Calista Luxury Resort, der neuen Kreuzfahrtmarke Selectum Blue Cruises und einigen mehr präsentiert.

Nach dem Networking und dem gemeinsamen Informieren in entspannter Atmosphäre - auch die kulinarische Verköstigung kam dabei nicht zu kurz - bildeten dann attraktive Verlosungen den Abschluss des Abends. (red)