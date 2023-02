AIDA Cruises: Buchungsstart der Winterrouten 2023/24

In mehr als 80 Ländern werden im kommenden Winter über 250 verschiedene Destinationen von AIDA Cruises angesteuert. Zu den Highlights der nächsten Saison zählen so unter anderem: eine 117-tägige Weltreise, Routen in der Karibik, dem Orient, nach Südostasien und zu den Seychellen. Außerdem auf dem AIDA Winterprogramm für 2023/34 stehen Kreuzfahrten rund um die Kanaren oder in den hohen Norden Europas.

Winter-Programm 2023/24

AIDAnova: Neu ist zum Beispiel das Winterprogramm von AIDAnova: Vom 21. Oktober 2023 bis 4. November 2023 geht es ab Kiel in Richtung Norwegen und Dänemark. Die schönsten Metropolen Westeuropas und der Süden Norwegens sind dann Ziel der Reisen, die zwischen Oktober 2023 und Mai 2024 ab Hamburg starten. Das besondere an Bord: Im überdachten Beach Club der AIDAnova können Gäste zu jeder Jahreszeit sommerliche Temperaturen genießen. Ein besonderes Highlight sind außerdem die Festtagsreisen mit einem Aufenthalt in Kopenhagen am Silvesterabend und Neujahrstag.

AIDAcosma: Die AIDAcosma wird von November 2023 bis April 2024 erstmals Reisen rund um die Kanaren, den Inseln des ewigen Frühlings, und nach Madeira anbieten. Start- und Zielhäfen der 7-tägigen Kreuzfahrten sind Gran Canaria oder Teneriffa. Zum Jahreswechsel erleben AIDA Gäste vor Funchal (Madeira) eines der spektakulärsten Feuerwerke live.

AIDAprima: Die Winterdestination 2023/24 der AIDAprima ist der Orient. Die 7-tägigen Kreuzfahrten, die auch als 14-tägiger Urlaub buchbar sind, führen ab Dubai oder Abu Dhabi nach Muscat im Oman, nach Doha (Katar) oder ins Königreich Bahrain und nach Sir Bani Yas. Nach dem Besuch der Mega-Citys lädt die Insel zum Sonnenbaden, Schnorcheln, Kayaking, Reiten oder einem Besuch des Naturreservats ein.

AIDAbella & AIDAblu: Mit der AIDAbella und der AIDAblu geht es im kommenden Winter zu einigen der schönsten Destinationen Südostasiens und dem indischen Ozean. Angesteuert werden u.a. Ziele wie Mauritius, Seychellen, La Reunión und Madagaskar mit der AIDAblu oder Thailand, Malaysia, Vietnam sowie Singapur mit der AIDAbella.

AIDAdiva, AIDAluna & AIDAperla: In der Karibik und Mittelamerika sind mit der AIDAdiva, der AIDAluna und der AIDAperla gleich drei AIDA Schiffe auf Sonnenkurs. Wer in seinem Karibikurlaub auf lange Flüge verzichten möchte, dem sind die 43-tägigen Reisen „Große Winterpause Karibik“ ab/bis Hamburg zu empfehlen.

AIDAsol: Eines der Highlights für alle Weltenbummler ist die 117-tägige Weltreise der AIDAsol die im Oktober 2023 ab Hamburg startet. Anschließend stehen auf dem Programm von AIDAsol drei Reisen zu den einzigartigen Winterlandschaften und Polarlichtern im hohen Norden.

AIDAstella: Abgerundet wird das AIDA Winterprogramm mit Reisen der AIDAstella zu den Kanaren sowie im Mittelmeer ab Palma (Mallorca) zu den kulturellen Schätzen Roms oder Barcelonas.

Vorteile für Frühbucher

Bei Buchung zum AIDA Premium Tarif winken bis zu 900 EUR Frühbucher-Plus-Ermäßigung pro Person für Winterabfahrten 2023/24 bei Buchung bis 30.04. bzw. 30.06.2023 (je nach Reise). Das Kontingent ist limitiert und gilt für die 1. und 2. Person in der Kabine. Weitere Vorteile des AIDA Premium Tarifs sind u.a. die Wahl der Wunschkabine, das deutschlandweit gültige AIDA Rail&Fly Ticket sowie an Bord täglich zwei Flaschen Mineralwasser und ein 250-MB-Internetpaket.

Das aktualisierte AIDA Winterprogramm 2023/24 ist ab heute, 16. Februar 2023, buchbar. (red)