TalkenDER: Neue Flussreise-Folge mit Gewinnspiel

Agents, die mehr über die Luxus-Kreuzfahrtmarke wissen wollen, erfahren alles im neuen TalkenDER-Podcast mit Jörg Fermüller, Verkaufsleiter Dertour Austria und Rewe Austria Touristik, und Gregor Gerlach, CEO und Miteigentümer der Seaside Hotel Collection. In nur 15 Minuten Podcast gibt es aber nicht nur viel Wissenswertes über die Kreuzfahrtmarke Riverside Luxury Cruises und die beeindruckende "Riverside Mozart", das wohl luxuriöseste Flusskreuzfahrtschiff Europas, zu erfahren, sondern zusätzlich noch ein Gewinnspiel: Verlost wird ein Platz für die FAM-Reise "Campus Live Mozart", die Ende April stattfindet.

Der Podcast erscheint in Kürze und wird wie gewohnt per E-Mail an alle Reisebüros verschickt.

Gewinnerin der USA-Folge

Über den Gewinn aus dem letzten TalkenDER USA-Podcast, einen 300 EUR DER Touristik-Gutschein, den es beim Podcast zum Thema USA zu gewinnen gab, durfte sich Eva-Maria Gruener von Columbus Reisen in Innsbruck freuen. (red)