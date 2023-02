Neue USA-Webinare für den Counter

Alle Webinare des Visit USA Committees sind auf eine Dauer von 45 Minuten ausgelegt - ca. 30 Minuten Präsentationszeit und 15 Minuten Zeit für die Fragen der Teilnehmer. Jedes Webinar wird direkt von den Partnern gehalten - DEN Experten zum jeweiligen Thema.

Florida's Space Coast

Die Herzstücke von "Florida's Space Coast" sind Port Caneveral und das Kennedy Space Center - die ideale Gelegenheit, spektakuläre Raketenstarts und nicht überlaufene Strände zu kombinieren.

Datum & Uhrzeit: 29. März 2023 um 10:00 Uhr

Lernt die Region rund um Port Caneveral an Floridas Ostküste kennen

Brand USA: Wissen vertiefen, Verkauf stärken

Auf der Travel Trade Website von Brand USA finden Agents alles, was sie brauchen, um mehr über die Vielfalt des Reiselandes USA zu erfahren. So können sie ihr Wissen über verschiedene Bundesstaaten, Städte und Territorien der USA sowie ihre touristischen Attraktionen ausbauen, um noch mehr Kunden für Reisen in die USA zu begeistern. Mehr dazu unter: www.traveltrade.visittheusa.de

Webinare der Mitglieder:

Cunard Line

Datum / Uhrzeit: 15.02. um 09:00 Uhr

Ab nach Alaska mit der Cunard Line

Visit Lauderdale

Datum / Uhrzeit: 15.02. um 14:00 Uhr

Expertentalk Florida mit Dertour und Visit Lauderdale

Anmeldung: www.dertouristik.info für Expedienten mit DER Touristik Agentur und Login

Discover Puerto Rico

Datum / Uhrzeit: 17.02. um 09:00 Uhr

Live Talk mit der Arbeitsgemeinschaft Karibik

Las Vegas CVA

Datum / Uhrzeit: 21.02. um 10:00 Uhr

Highlights & Neuigkeiten aus der Entertainmentmetropole Las Vegas

Fort Myers

Datum / Uhrzeit: 28.02. um 09:30 Uhr

Update aus Fort Myers nach Hurricane Ian

RateHawk

Datum / Uhrzeit: 02.03. um 11:00 Uhr

RateHawk stellt sich vor

Norwegian Cruise Line (NCL) Webinar-Bibliothek:

rund um die Uhr zugänglich

Discover Puerto Rico – monatlich:

Monatliche Kurz-Webinare auf der Plattform HABLO

