Bei der Jahrespressekonferenz auf der Festung Rosenberg in Kronach im Frankenwald hatte der Verbandsvorsitzende und Landrat des Landkreises Bad Kissingen, Thomas Bold, gute Nachrichten im Gepäck: Im vergangenen Jahr hat sich der fränkische Tourismus deutlich von den schwierigen Coronajahren erholt.

„Ab April stiegen die Zahlen im fränkischen Tourismus kontinuierlich. Die Sommermonate waren in vielen Orten und Gebieten sogar besser als 2019", freute es Thomas Bold sichtlich, die positiven Entwicklungen des Jahres 2022 vorzustellen.



Darüber hinaus verbucht die neue crossmediale Kampagne „Perspektivwechsel“ zum Thema Nachhaltigkeit schon jetzt erste Erfolge. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Naturparks Frankenwald stellte zudem Klaus Löffler, Landrat des Landkreises Kronach, die Bedeutung und die kommenden Highlights des Feriengebiets vor.

Insgesamt seien die Rekordergebnisse des Vor-Pandemie-Jahres zwar noch nicht erreicht, doch gab sich Thomas Bold aufgrund der aktuellen Entwicklungen trotzdem optimistisch.

Aufschwung für die fränkischen Ferienlandschaften

Wie vielversprechend die Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr sind, belegte Bold dann auch mit handfesten Zahlen: Von Jänner bis Dezember 2022 schoss die Zahl der Ankünfte in Franken um 65,8% nach oben. Auch die Übernachtungen nahmen mit 48,6% deutlich zu. Am höchsten war das Übernachtungs-Plus in der Städteregion Nürnberg mit 102,1%, gefolgt vom Romantischen Franken mit 55,6% und dem Fichtelgebirge mit 52,4%. Auch bei den Ankünften liegt die Städteregion Nürnberg mit einem Plus von 103,8% vorne, gefolgt vom Romantischen Franken mit 69,7% und dem Nürnberger Land mit 67,3%.

Nachhaltig ins Jahr 2023 und darüber hinaus

In eine vielversprechende Zukunft blickt der Tourismusverband Franken nicht nur mit den aktuellen Bilanzen, sondern auch mit seinem Schwerpunktthema für das Jahr 2023: Nachhaltigkeit. Unter anderem werden Coachings zu den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit für Klein- und Kleinstbetriebe angeboten. Darüber hinaus habe Franken laut Thomas Bold einen entscheidenden Vorteil: „Viele Angebote sind bereits nachhaltig.“ In Franken gibt es allein zehn Naturparke, deren Hauptaufgabe auch eine nachhaltige Regional- und Tourismusentwicklung ist. Dazu kommen die heimische Gastronomie und Genusswirtschaft: „Schauen Sie sich etwa unsere regionalen Produkte an, erschaffen von unseren Winzern, unseren Brauereien, unseren Direktvermarktern und Gastronomen. Das alles ist Nachhaltigkeit! Sie ist genussvoll, sie ermöglicht neue Blickwinkel – und sie macht Lust auf eine Reise nach Franken“, betonte Bold.

Crossmediale Kampagne „Perspektivwechsel“

Eine Botschaft, die der Tourismusverband auch mit der neuen Kampagne „Perspektivwechsel“ kommuniziert. Insgesamt 26 Videos zum Thema Nachhaltigkeit, die beispielsweise bei YouTube zum Einsatz kommen, sind hierfür entstanden. 16 der Clips drehen sich um die fränkischen Ferienlandschaften und ihre nachhaltigen Angebote, zusätzlich wurden neun gebietsübergreifende Themen-Videos und ein gesamtfränkischer Clip produziert. Schon jetzt hat die Kampagne großen Erfolg: Bis zum Tag der Pressekonferenz wurden die Clips 85.000 Mal gesehen. Thomas Bold betonte zudem den crossmedialen Charakter: Unter anderem sind so 16 Insta-Reels entstanden, die alle mit heutigem Freitag auf den jeweiligen Instagram-Profilen der fränkischen Ferienlandschaften veröffentlicht werden.

50 Jahre Frankenwald

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens stellte dann Landrat Klaus Löffler den Naturpark Frankenwald und sein Jubiläumsprogramm vor: „Wandern, Trekking, Radfahren, viele familiengeführte Gastgeber oder ein bedarfsgerechter ÖPNV und vor allem Raum und Zeit für Erholung statt Massentourismus“ bilden laut Löffler das nachhaltige und naturverträgliche Fundament des Frankenwaldes, auf das sich bereits einige erfolgreiche Projekte stützen – etwa die Zertifizierung der Region als „Qualitätsregion Wanderbares Deutschland“, das Projekt „Geopark Schieferland“ sowie das Engagement von drei Naturpark-Rangern.

Für das Jahr 2023 stehen laut Löffler außerdem zahlreiche Jubiläumsaktionen an, so zum Beispiel ein Natur-Erlebnis-Tag, der Frankenwald Wandermarathon, das Lichtevent „Kronach leuchtet“, die Aktion „24 Stunden Frankenwald erleben“ oder die „Rosenberg Festspiele“.

Jahreshöhepunkte 2023

Jubiläen gibt es 2023 nicht nur im Frankenwald. Mit zahlreichen Veranstaltungen feiert etwa Bamberg 30 Jahre UNESCO-Welterbe-Status und in Bayreuth jährt sich die Eröffnung des Markgräflichen Opernhauses zum 275. Mal. „Eines der schönsten Geburtstagsgeschenke wird das neue Welterbezentrum sein, das derzeit in den Räumlichkeiten der Redoute direkt neben dem Opernhaus entsteht“, freute sich Thomas Bold, der auch noch weitere Jahreshighlights vorstellte: Zum Beispiel werden im Juni tausende Gläubige und Kirchenleute aus dem deutschsprachigen Raum nach Nürnberg zum „Deutschen Evangelischen Kirchentag“ erwartet. Gefeiert wird außerdem bei den „Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen“ in Selb im Fichtelgebirge von Mai bis August.

Neues Urlaubsmagazin & Kulturbroschüre

Über die vielen Höhepunkte in Franken informieren die Websites sowie Themenzeitungen, Broschüren und Servicehefte des Tourismusverbandes Franken. Besonders legte Thomas Bold den Anwesenden das neue Urlaubsmagazin „Freu' Dich auf Franken“ ans Herz, das einen umfassenden Überblick über die Angebote der Saison 2023 gibt. Mit der Reportage-Reihe „Hausbesuche – Menschen in Franken“ stellt es zudem 16 Persönlichkeiten vor, die für einzigartige Angebote der 16 fränkischen Feriengebiete stehen.

Ganz neu ist dieses Jahr darüber hinaus die Broschüre „Franken – Kulturelle Entdeckungsreise“. Die darin vorgestellten Kulturtipps sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen – und laden so passend zum Jahresthema zu nachhaltigen Ausflügen ein.

Weitere Informationen zu unter: www.frankentourismus.de (red)