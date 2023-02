Neue TTC Online Live Trainings

Das TTC Training Center hat die Aufgabe, touristische Unternehmen bei der Wissens- und Persönlichkeitsentwicklung ihrer MitarbeiterInnen im Reisevertrieb zu unterstützen. Weiterbildung ist einer der wirksamsten Ansätze für mehr Gewinn.

Die nächsten TTC Online Live Trainings

In Kürze finden folgende TTC Online Live Trainings statt: Die ganze Welt im Kopf, Gruppenreisen leiten und begleiten, Alles Flug - Basiswissen für Reservierung und Ticketing, Reiserecht – ausgewählte aktuelle Fragen & Verkaufsgespräch und Argumentationstechniken für NewcomerInnen und QuereinsteigerInnen. Alle vielfach bewährt, speziell für Travel Agents und quasi die ´Klassiker´.

Details zu den neuen Trainings

Die ganze Welt im Kopf

Inhalt: Tourismusgeographie, eine Basiskompetenz im Reisebüro: Klima, Wetter, Entfernungen, Naturereignisse, Sicherheit, Landschaft und Natur, Kosten, touristische Infrastruktur.

Datum: 1. März 2023

1. März 2023 Uhrzeit/ Dauer: 8 - 11.30 Uhr

8 - 11.30 Uhr Vortragender: Markus Ehrensberger

Markus Ehrensberger Zum Training: ttc.at/product/die-ganze-welt-im-kopf-online

Gruppenreisen leiten und begleiten

Inhalt: Busfahrer und Reiseleiter als Image-Träger für das Reisebüro. Was top und was flop ist.

Datum: 6. März 2023

6. März 2023 Uhrzeit/ Dauer: 8 - 11.30 Uhr

8 - 11.30 Uhr Vortragender: Alois Genner

Alois Genner Zum Training: ttc.at/product/gruppenreisen-leiten-und-begleiten-online

Alles Flug - Basiswissen für Reservierung und Ticketing

Inhalt: Wissen über kreatives Gestalten einer Reiseroute, Allianzen, Open Jaws, Circle Trips, Möglichkeiten und Einschränkungen der wichtigsten Buchungsklassen bis hin zu den Fluggastrechten sind für die Vermittlung von individualisierten Pauschalreisen und Bausteinreisen essentiell. Was heißt MaxMileage, NDC, Stopover, Premium Eco, Double Open Jaw, Deadline Control, SSR, Circle Trip, etc. IATA, Allianzen, Non-IATA, Low Cost, Yield Management: Tarif-, Buchungs- oder Sitzklasse, Entgelte, Taxen, Zuschläge, Consolidator, Ancillery Services, Fluggastrechte bei Überbuchung, Verspätung, kein Gepäck, etc. Das gesamte Wissen uns Ticketing an einem Vormittag. Natürlich werden auch konkrete Fragen der Teilnehmer beantwortet.

Datum: 7. März 2023

7. März 2023 Uhrzeit/ Dauer: 13 - 16.30 Uhr

13 - 16.30 Uhr Vortragender: Markus Ehrensberger

Markus Ehrensberger Zum Training: ttc.at/product/alles-flug-basiswissen-fuer-reservierung-und-ticketing-online

Reiserecht – ausgewählte aktuelle Fragen

Inhalt: Nach der Corona-Krise kommt es täglich zu neuen Herausforderungen für Reiseberater_innen. Nur die Kenntnis der wichtigsten aktuellen rechtlichen Probleme kann Fehler und Haftungen vermeiden.

Datum: 28. März 2023

28. März 2023 Uhrzeit/ Dauer: 8 - 12 Uhr

8 - 12 Uhr Vortragender: Dr. Armin Bammer

Dr. Armin Bammer Zum Training: ttc.at/product/reiserecht-ausgewaehlte-aktuelle-fragen-online

Verkaufsgespräch und Argumentationstechniken für NewcomerInnen und QuereinsteigerInnen

Inhalt: Ideal für NewcomerInnen und QuereinsteigerInnen: Von der Bedarfsanalyse zum Angebot. Sie lenken das Verkaufsgespräch, schätzen Abschlusschancen richtig ein und führen den Kunden effizient zur Buchung.

Datum: 3. April 2023

3. April 2023 Uhrzeit/ Dauer: 13 - 16.30 Uhr

13 - 16.30 Uhr Vortragender: Gerhard Öfner

Gerhard Öfner Zum Training: ttc.at/product/verkaufsgespraech-und-argumentationstechniken-fuer-newcomer_innen-und-queereinsteiger_innen-online

Jedes TTC Online Live Training kostet 125 EUR pro Teilnehmer. Um rasche Anmeldung wird gebeten. (red)