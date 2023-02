FTI bietet Familien mehr Flüge, Hotels & Rabatte für Griechenland

Eines der gefragtesten Urlaubsziele der vergangenen Jahre wird in diesem Jahr noch besser zu erreichen sein und lockt Familien zudem mit zahlreichen Aktionen. „Griechenland ist extrem populär, daher sorgen wir für die aktuelle Hochsaison vor“, kündigt Dominik Schneeberger, verantwortlich für Flug- und Produktkoordination bei FTI Österreich, an und ergänzt: „FTI hat die Anzahl der Flugverbindungen auf die großen Urlaubsinseln noch einmal deutlich angehoben.“ Insbesondere in den besonders gefragten Schulferienzeiten wurde das Angebot aufgestockt. „In diesem Jahr haben wir ein besonders umfangreiches Flugprogramm nach Kreta, Rhodos, Korfu und Kos, sodass unsere Gäste ihre Urlaubstage maximal flexibel gestalten und sich über gute Preise freuen können“, so Schneeberger. „Wir gehen für das gesamte Jahr 2023 erneut von einer sehr starken Griechenlandsaison aus und stellen uns dementsprechend auf“, fasst Schneeberger zusammen.

Frühbucheraktion verlängert

Nicht nur wegen der starken Nachfrage nach dem Urlaubsziel sollten Erholungssuchende ihren Griechenlandaufenthalt zeitnah buchen: Noch bis Ende März bietet FTI im Rahmen seiner Frühbucherkampagne Rabatte von bis zu 40% auf rund 1.000 Hotels. „Zu viel Zeit sollten sich Urlaubswillige jedoch nicht lassen“, erinnert Schneeberger. „In den vergangenen Jahren war die Nachfrage so groß, dass Wunschzimmer oder -hotels rasch ausgebucht waren. Schnell sein, lohnt sich also doppelt!“

Festpreise für Kinder bis 12. Februar

Familien die noch bis 12. Februar 2023 ihren Griechenland-Urlaub buchen, profitieren zudem vom Kinderfestpreise. Damit reisen bis zu zwei Kids im Alter zwischen zwei und elf Jahren für jeweils 199 EUR bei der Buchung mit mindestens einem Erwachsenem mit. Die Festpreise gelten dabei unabhängig von der Reisedauer, der Airline, von Feiertagen oder den Hochsaisonphasen und sind beispielsweise auch in den Schulferienzeiten vollumfänglich gültig. Sie umfassen für den Nachwuchs jeweils den Flugpreis, die Transfers und die Basisverpflegung, die die jeweilige Unterkunft anbietet.

Noch mehr Familienhotels

Seit dem vergangenen Sommer hat FTI sein Angebot an Familienhotels in Griechenland noch einmal deutlich ausgebaut. Beispielsweise mit luxuriösen Häusern wie dem Grecotel Kos Imperial und dem Helea Family Resort auf Rhodos. Neben diesen neuen Unterkünften bietet der Reiseveranstalter langjährige Familien-Bestseller wie das Minos Mare auf Kreta und das Kresten Palace auf Rhodos mit einem ausgezeichneten Preisleistungsverhältnis an.

Preisbeispiele:

4-Sterne Hotel Vantaris Beach: 1 Woche im Doppelzimmer Landblick mit All Inclusive-Verpflegung Inkl. Flug z. B. am 16.07.2023 ab Salzburg - Preis pro Familie (2 Erwachsene + 1 Kind bis 12 Jahre 100% Ermäßigung) ab 3469 EUR

1 Woche im Doppelzimmer Landblick mit All Inclusive-Verpflegung Inkl. Flug z. B. am 16.07.2023 ab Salzburg - Preis pro Familie (2 Erwachsene + 1 Kind bis 12 Jahre 100% Ermäßigung) ab 3469 EUR 5-Sterne Helea Family Beach: 1 Woche im Doppelzimmer mit All Inclusive Ultra-Verpflegung Inkl. Flug z. B. am 06.08.2023 ab Wien - Preis pro Familie (2 Erwachsene + 1 Kind bis 11 Jahre 100% Ermäßigung) ab 3379 EUR

1 Woche im Doppelzimmer mit All Inclusive Ultra-Verpflegung Inkl. Flug z. B. am 06.08.2023 ab Wien - Preis pro Familie (2 Erwachsene + 1 Kind bis 11 Jahre 100% Ermäßigung) ab 3379 EUR 4-Sterne Kresten Palace Hotel: 1 Woche im Doppelzimmer mit Halbpension Inkl. Flug z. B. am 07.08.2023 ab Linz - Preis pro Familie (2 Erwachsene + 1 Kind bis 12 Jahre 100% Ermäßigung) ab 2209 EUR

1 Woche im Doppelzimmer mit Halbpension Inkl. Flug z. B. am 07.08.2023 ab Linz - Preis pro Familie (2 Erwachsene + 1 Kind bis 12 Jahre 100% Ermäßigung) ab 2209 EUR 5-Sterne Grecotel Kos Imperial: 1 Woche im Doppelzimmer Gartenseite mit Halbpension Inkl. Flug, z.B. am 08.07.2023 ab Wien - Preis pro Familie (2 Erwachsene + 1 Kind bis 11 Jahre 100% Ermäßigung) ab 3429 EUR

(red)