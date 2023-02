Hurtigruten: Neue Podcast-Folge über Grönland

Mit dem Podcast "12,5 Knoten - Auf Expedition mit Hurtigruten", können Interessierte sich von überall aus auf eine akustische Entdeckungsreise begeben: Die Episoden erzählen von der Natur und Tierwelt der Destinationen, sie bieten Einblick in die Kultur und Geschichte der Gegenden.

Grönland-Abenteuer zum Reinhören

In der neuen Folge dreht sich alles um die Expeditions-Seereisen nach Grönland. Zu Gast ist dabei der Meeresbiologe Will Ritzau, der seit fünf Jahren Teil des Expeditionsteams von Hurtigruten Expeditions ist. Von ihm erfahren die HörerInnen, was es mit dem Fachbegriff der Klimaküche auf sich hat, was die Menschen aktiv gegen Eisschmelze tun können, aber auch, wie außergewöhnlich und einzigartig die Natur Grönlands ist und was sie alles zu bieten hat.

Die Episode mit Will Ritzau über Grönland kann unter: www.hurtigruten.de/de/podcast sowie auf Spotify und Apple Podcast angehört werden.

Angebot für Expeditions-Seereisen nach Grönland

Passend zur neuen Podcast-Folge bietet Hurtigruten Expeditions AbenteurerInnen ein limitiertes Angebot an Erlebnispaket für Expeditions-Seereisen nach Grönland. Alle Angebote beinhalten die Flüge ab/bis Österreich oder Deutschland in der Economy-Class, Vollpension sowie eine komfortable Kabine an Bord. Mit inbegriffen sind ebenfalls Transfers sowie Hotelübernachtungen vor Abreise bzw. nach Rückkehr gemäß Ausschreibung im Reiseverlauf.

Nähere Infos dazu unter: www.hurtigruten.com/de-de/expeditions/angebote (red)