Olimar & Fairweg: Auskunft über klimabewusste Reiseangebote

Olimar Reisen nutzt ab sofort den Fairweg-Score, ein Bewertungsschema, das Auskunft über die Nachhaltigkeit von Hotels gibt, und wird damit zum "Pionier in der Kennzeichnung nachhaltiger Angebote", wie Olimar in der Aussendung verkündet.

Der Score des Reise-Startups ermöglicht es, anhand von zwölf Kriterien Unterkünfte schnell und übersichtlich bewerten und vergleichen zu können. Zu den Kriterien zählen Punkte wie Umwelt- und Wassermanagement, Abfallstrategie, Plastikvermeidung, soziales Engagement und regionaler Einkauf. Die Gesamtbewertung gibt schnell Auskunft über das Engagement der Unterkünfte. Zusätzlich werden auch die jeweiligen Zertifizierungen genannt.

Kennzeichnung nachhaltiger Angebote

Kunden und Reisebüros können so die nachhaltigen Angebote von Olimar Reisen einfacher einsehen und vergleichen. Bereits 360 von Fairweg bewertete Hotels können bei Olimar Reisen gesucht und gebucht werden. Hierzu gleicht Fairweg seine Datenbank mit aktuell gut 8.000 Unterkünften weltweit mit dem Angebot von OLIMAR Reisen ab und markiert die Übereinstimmungen entsprechend. Die gekennzeichneten Unterkünfte werden zudem kontinuierlich erweitert.

„Das Thema Nachhaltigkeit wird in unserer Branche immer wichtiger und auch das Kundeninteresse an nachhaltigem Reisen wächst stetig. Die Zusammenarbeit mit Fairweg ist ein konsequenter Schritt Richtung Zukunft. Sie ermöglicht uns, pro-aktiv zu handeln und nicht nur ökologische, sondern auch die sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit sichtbar werden zu lassen“, so Pascal Zahn, Geschäftsführer von Olimar Reisen.

Ralf Hieke und Mark Schumacher, Gründer von Fairweg, ergänzen und sind sich einig: „Mit Olimar haben wir einen Partner auf Augenhöhe gefunden, mit dem wir gemeinsam nachhaltiges Reisen voranbringen. Wir schaffen echte Auswahlalternativen und setzen neue Standards in der Kennzeichnung nachhaltiger Angebote. Wir führen dieses wichtige Thema aus der Nische heraus und etablieren es nun im deutschen Reisevertrieb.“

Nähere Informationen unter: www.olimar.de (red)