Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 5/6

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Mögliche Kältewelle im Nordosten der USA:

Laut Wetterberichten zieht derzeit eine Kältewelle mit Temperaturen zwischen -20 und -40 Grad Celsius und schweren Sturmböen in den Norden des Mittleren Westens und wird heute auch den Nordosten erreichen. Lokale Verkehrseinschränkungen sind zu erwarten, Einschränkungen im öffentlichen Leben sind möglich. Reisende sollten Vorsicht walten lassen, insbesondere im Straßenverkehr, und den Anweisungen lokaler Behörden folgen.

Demonstrationen in Colombo:

Am heutigen Freitag sowie am Samstag sind an mehreren Orten in Colombo Demonstrationen geplant. Berichten zufolge werden die Demonstrationen am Unabhängigkeitsplatz, am Liberty Circus, am Fort-Bahnhof, am Lipton Circus (Rathaus) und im Diyatha Uyana Park stattfinden. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen und mit Operationen von Sicherheitskräften zu rechnen. Gewaltsame Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten sind möglich.

Kundgebungen in ganz Indien:

Quellen zufolge haben die Mitglieder der Kongresspartei, einer politischen Partei, für Montag einen landesweiten Protest vor den Büros der Lebensversicherungsgesellschaft (LIC) und den Filialen der State Bank of India (SBI) in allen Bezirken geplant, um ihre Forderungen gegenüber der Regierung durchzusetzen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Streiks am Flughafen Mailand:

Am 9. Februar 2023 ist ein Streik am Flughafen Mailand-Malpensa in der Lombardei angesetzt. Er soll zwischen 11 Uhr und 16 Uhr stattfinden. Im Fall von entsprechenden Maßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Flugverkehr zu rechnen. Verspätungen und Flugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Landesweite Generalstreiks in Frankreich:

In Frankreich sind am 7. und 11. Februar 2023 erneut landesweite Generalstreiks aus Protest gegen die vorgeschlagene Erhöhung des Renteneintrittsalters angesetzt worden. Auch mehrere Eisenbahnergewerkschaften haben aus demselben Grund für den 7. und 8. Februar 2023 zu Streiks aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen würden den Betrieb der SCNF im ganzen Land einschränken.

Bahnstreik in Portugal:

Weiteren Berichten zufolge wird auch in Portugal am 9. Februar 2023 ein 24-stündiger landesweiter Bahnstreik stattfinden. Die Beschäftigten von CP-Comboios de Portugal und Infraestruturas de Portugal (IP) werden sich an dem Streik beteiligen. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen. Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)