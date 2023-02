Gute Aussichten: Neues aus Fort Myers

Gute Aussichten für Fort Myers: Ausgestattet mit viel Resilienz, Elan und Optimismus arbeitet die starke Community hart am Wiederaufbau der gesamten Region. Und das mit großem Erfolg, denn einige Orte wie zum Beispiel Cape Coral, Bonita Springs, Downtown Fort Myers und Boca Grande sind inzwischen wieder verlockend schön und empfangen Urlaubsgäste. Ab Ende März 2023 gilt der Sommerflugplan von Eurowings Discover, der mehrfach wöchentlich Direktverbindungen von Frankfurt (FRA) zum Southwest Florida International Airport (RSW) bietet.

Neues aus Fort Myers

Einige Neuheiten aus der Region zu der Sanibel Island, Captiva Island, Fort Myers Beach, Fort Myers, Bonita Springs, Estero, Cape Coral, Pine Island, Matlacha, Boca Grande & Outer Islands, North Fort Myers, Alva, Buckingham und Lehigh Acres gehören werden hier vorgestellt. Genaue Informationen zu Unterkünften und Attraktionen, Parks und Restaurants, die derzeit geöffnet sind sowie zu möglichen Outdoor-Aktivitäten finden Interessierte unter: www.visitfortmyers.com/de.

Unterkünfte

Fairfield by Marriott eröffnet in Bonita Springs:

Das neue Fairfield by Marriott verfügt über 113 Gästezimmer und Suiten, kostenloses Frühstück und Wi-Fi, ein Restaurant und Tagungsräume, Ladestationen für Elektroautos, eine Lounge-Bar und ist haustierfreundlich.

Margaritaville Beach Resort, Fort Myers Beach:

Das Margaritaville Beach Resort mit 254 Zimmern und Blick auf den Golf von Mexiko und die Matanzas Bay soll im Herbst 2023 eröffnet werden. Darüber hinaus hat das Resort das Silver Sands Resort erworben und plant, es in eine Erweiterung des Margaritaville Beach Resorts mit Balkonsuiten und Einzelhandelsgeschäften einzubinden. Diese Erweiterung befindet sich derzeit in der Planungsphase und soll im Jahr 2025 eröffnet werden.

South Seas Island Resort, Captiva, plant Wiedereröffnung im September:

Das South Seas Island Resort plant, das durch den Hurrikan Ian schwer beschädigte Hotel auf Captiva im September wieder zu eröffnen. Zu den unmittelbaren Plänen gehört die Stabilisierung der Einrichtungen vor der Wiedereröffnung des Hotels und des Swimmingpools. Langfristige Ziele sind die Neugestaltung der Gastronomie und des Golfplatzes sowie der Bau des Captiva Clubs. Außerdem ist geplant, die Annehmlichkeiten des Resorts auf dem gesamten 330 Hektar großen Gelände zu verteilen.

Attraktionen & Führungen

Geführte Meditation im Six Mile Cypress Slough Preserve, Fort Myers:

Bis zum 27. April finden donnerstags um 9 Uhr einstündige geführte Meditationen im Six Mile Cypress Slough Preserve, auf der überdachten Außenterrasse des Interpretive Centers, statt.

Das Reservat umfasst mehr als 3.500 Hektar mit einer Mischung aus Feucht- und Hochlandökosystemen. Während der Regenzeit fängt der Slough das Wasser auf und filtert es langsam auf seinem Weg zur Estero Bay. Tiere, die an das Leben in Feuchtgebieten angepasst sind, wie Alligatoren, Schildkröten, Otter und Watvögel, leben das ganze Jahr über im Slough. Außerdem nutzen viele Zugvogelarten den Slough als Rastplatz und Futterstelle.

Manatee-Sichtungen:

An kühlen Tagen werden im Manatee Park östlich von Fort Myers Seekühe gesichtet. Der Park ist ein Zufluchtsort für diese sanftmütigen Geschöpfe, die während der kühleren Tage im Winter, wenn die Temperatur im Golf von Mexiko unter 68 Grad liegt, nach warmem Wasser suchen. Täglich um 14 Uhr wird ein Vortrag mit dem Titel "Alles über Seekühe" angeboten.

ECHO Global Farm Tours, North Fort Myers:

Gäste erleben hier Landwirtschaft und Gartenbau von seiner kreativsten Seite, mit einzigartigen Demonstrationen, Pflanzen und Techniken, die Bauernfamilien auf der ganzen Welt helfen. ECHO beherbergt außerdem eine der größten Sammlungen tropischer Nahrungspflanzen in den USA. Führungen dauern 90 Minuten, Dienstag bis Samstag, 9:30 Uhr.

Schmetterlingshaus-Führungen, Montag, Freitag und Samstag, Cape Coral:

Das Tom Allen Memorial Butterfly House beherbergt viele in Florida heimische Schmetterlingsarten, darunter den Zebra-Langschwanz, den Staatsschmetterling. Fremdenführer erklären die verschiedenen Schmetterlinge, ihre Raupen und Wirtspflanzen. Spenden werden angenommen. Montag, Freitag und Samstag um 10.30 Uhr.

True Tours, River District History Tours, Fort Myers:

Dieser Rundgang durch Fort Myers ist lehrreich und unterhaltsam zugleich, mit Erzählungen über die lokale Geschichte und Geschichten über die schillernden Persönlichkeiten der Gründer von Fort Myers. Auf truetours.net finden Interessierte alle Details und Termine.

Aktivitäten im Wasser

Kajakfahren auf dem Imperial River, Bonita Springs:

Kajaken auf dem Imperial River mit Abfahrten ab dem Riverside Park in Bonita Springs – auf Wunsch stehe auch Kanus und Standup-Paddleboards zur Verfügung, um diesen Teil des Great Calusa Blueway zu genießen.

Abenteuer im Paradies:

Bei einer Kreuzfahrt im Sonnenuntergang oder auf einer Muschel- und Delfinfahrt kommen Naturliebhaber garantiert auf ihre Kosten. Auf adventureinparadiseinc.com sind alle für Fahrpläne und Abfahrtsorte aufgelistet.

Captiva-Kreuzfahrten:

Captiva Cruises begrüßt neue und wiederkehrende Gäste ab sofort mit einem begrenzten Fahrplan und bietet Kreuzfahrten an, die die Geschichte der Gegend, das schöne Wasser, die unglaublichen Sonnenuntergänge und die einzigartige Tierwelt erkunden. Gäste starten von McCarthy's Marina auf Captiva Island zu einer Sonnenuntergangstour durch die Tierwelt oder besuchen Cabbage Key und erleben das alte Florida mit einem Hauch von Jimmy Buffet. Diese beiden Kreuzfahrten werden auch von den Innlet Docks in Boca Grande angeboten.

Estero River Outfitters:

Mit Estero Outfitters erleben Outdoorfans ein echtes Abenteuer beim Erkunden des historischen Estero River. Kanus, Paddelbretter und Kajaks stehen für einen Tag voller Spaß auf dem Fluss zur Verfügung. Gäste können dabei angeln, eine geführte Tour machen oder in diesem landschaftlich reizvollen Teil der Gegend auf eigene Faust unterwegs sein.

Kulinarisches Highlight

Cheeseburger Essen im Paradies:

Wer im Restaurant von Cabbage Key speist, wird feststellen, dass frühere Besucher Hunderte von Dollarscheinen auf jede Oberfläche geklebt haben. Und das macht hier jeder Gast, wenn er sich Burger, frische Meeresfrüchte und Key Lime Pie schmecken lässt. Die Atmosphäre des alten Florida verzaubert an diesm besonderen Ort, der nur mit einem privaten Boot, einer Tour oder einem Wassertaxi erreicht werden kann. Einzelheiten finden Interessierte unter cabbagekey.com.

Nähere Informationen zu Fort Myers unter: www.visitfortmyers.com/de (red)