a&o für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Für Gründer und CEO Oliver Winter ist das „Top-Ergebnis in Sachen Nachhaltigkeit“ vor allem Motivation: „Diese Bewertung von Sustainable Fitch ist ein bedeutender Schritt auf unserem Net-Zero-Weg.“ Bereits 2025 wolle a&o Europas erste emissionsfreie Hostelkette sein. Drei Kilogramm CO2 je Übernachtung seien das Ziel aus eigener Kraft, der verbleibende Rest werde ausgeglichen. Mit aktuell rund 5,8 Kilogramm setze a&o heute bereits Maßstäbe, so der Beherbergungsbetrieb in einer Aussendung.

Das Ergebnis würdige, so Winter, die „erheblichen, dauerhaften und wirksamen Anstrengungen des gesamten Unternehmens, gemeinsam als Team einen Beitrag für verantwortungsvolles Reisen in einer lebenswerten Zukunft“ zu leisten. Neben Kriterien aus dem Bereich Umwelt (Environmental) berücksichtigt Sustainable Fitch bei seinem Rating auch die Segmente Soziales (Social) sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).

Fußabdruck um rund ein Drittel reduziert

2015 startete a&o mit der Messung des Fußabdrucks und lag bei rund 8,5 Kilogramm CO2 pro Gast/Übernachtung. Vor allem durch die Umstellung auf Ökostrom (Strom und Gas), mithilfe zahlreicher Wassersparmaßnahmen und die Umstellung sämtlicher Leuchten auf LED, dazu One-Stop-Lieferungen und Übergang der Fahrzeugflotte zu Hybrid sei seither eine Reduktion der Emissionen um mehr als drei Kilogramm erreicht worden.

Engagement von Anfang an

Seit Gründung des Unternehmens vor knapp 23 Jahren engagiere sich a&o für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Zahlreiche Ideen und Vorschläge von Mitarbeitenden zur Senkung des Energieverbrauchs seien seither umgesetzt worden, heißt es weiter. Das Rating von Sustainable Fitch bewertet über die ökologischen Aspekte hinaus auch die Aktionsfelder Soziales und Unternehmensführung.

Hervorgehobene Maßnahmen

Umwelt: Das Ziel, bis 2025 den CO2-Fußabdruck aus eigener Kraft auf drei Kilogramm zu reduzieren, versetze a&o „hinsichtlich Klimaschutz im Real-Estate-Sektor in eine führende Position“; hervorgehoben wird u.a. die a&o-Wachstumsstrategie durch Übernahme von Bestandsimmobilien; Soziales: Diversität werde als Unternehmenswert großgeschrieben und vor allem auch gelebt: 800 Mitarbeitende aus 59 Nationen gehören zum a&o-Team; die Berliner Zentrale erreicht einen Frauenanteil von mehr als 52%; Unternehmensführung: Vereinbarungen mit Mitarbeitenden auf Führungsebene beinhalten u.a. 25% „green KPIs“;

„Wir wollen mehr: Je weiter wir voranschreiten, desto dringender zugleich werden unser Bedarf und unsere Erwartungen an Einsparungen", erklärt Anne Spanjersberg, Director HR and ESG bei a&o, "die größte Herausforderung liegt derzeit in der Lieferkette: Wir wollen mehr grüne Wäsche und lokale Lebensmittel.“ (red)