Jubiläum: Holland America Line stellt Heritage Cruises vor

Dazu gehört natürlich Rotterdam in den Niederlanden, wo alles begann und heute noch der erste Unternehmenssitz von HAL besucht werden kann. Er ist heute ein Hotel – das Hotel New York. Auch Skagway und Juneau gehören dazu, Städte und Häfen, mit denen Holland America Line als Alaska-Spezialist und Pionier in dieser Kreuzfahrt-Region eng verbunden ist.

Reisen durch die Geschichte

Insgesamt werden 48 „Heritage Cruises" mit speziellen Routen in Alaska, der Karibik, Nordeuropa, dem Mittelmeer, Australien/Neuseeland, Hawaii, Südamerika und Mexiko angeboten. An Bord werden passend dazu historische Fotos und wissenswerte Fakten zu den jeweiligen Häfen präsentiert, während regionsspezifische Getränke und Menüs auf den Speisekarten zu finden sind.

Weitere Besonderheiten der Heritage Cruises sind die Origin Story in der „World Stage“ - eine visuelle Erzählung der Geschichte des Unternehmens von der Gründung bis heute; historische Dinner-Menüs im Main Dining Room; Throwback Happy Hour mit ausgewählten Getränken zu einem Preis von nur 75 Cent an; ein Captain's Gala Menu mit klassischen Gerichten von früheren Holland America Line Menüs.

150th Anniversary Transatlantic Crossing

Am 6. April 2023 findet außerdem eine besondere Jubiläums-Kreuzfahrt statt: die 150th Anniversary Transatlantic Crossing von New-York-Rotterdam - mit Ankunft am 18. April, dem genauen Gründungstag von Holland America Line in Rotterdam im Jahr 1873. Das wird an Bord und an Land gebührend gefeiert. (red)