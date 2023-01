Nächste Haltestelle: Lignano Sabbiadoro

„So viel Meer, wie Sie möchten. Genau hier“. Mit diesem Slogan und stimmungsvollen Meeresaufnahmen wirbt der traditionsreiche Badeort an der Oberen Adria ab erstem Februar und schickt gebrandete Straßenbahnen und Busse durch die Innenstädte von Wien und Salzburg. Für insgesamt zwei Monate ist dann das Design der beliebten Urlaubsdestination in den Stadtzentren präsent und macht Lust auf einen Sommerurlaub mit viel Sonne, Strand und Meer. In Wien wird die Straßenbahn entlang der Linie 1 vom Prater über die Ringstraße bis Favoriten kursieren. In Salzburg ist der Bus auf verschiedenen Routen durch das Stadtzentrum unterwegs.

Vorfreude auf den Sommer

Mit der aktuellen Kampagne soll den Gästen ein besonderes Gefühl der Vorfreude auf den Sommerurlaub gemacht werden. Österreichische Urlaubsgäste stellen in dem Badeort den wichtigsten ausländischen Herkunftsmarkt dar und sind besonders treue Urlauber. Sie schätzen an Lignano den ausgezeichneten Service an den Badestränden, die hohe Wasserqualität, die seit 33 Jahren in Folge durch die Verleihung der Blauen Flagge bestätigt wird, die vielen Köstlichkeiten aus Küche und Keller der Region sowie das vielfältige und ausgezeichnete Angebot für Familien.

Fotowettbewerb

Begleitet wird die Kampagne von einer vergnüglichen Challenge: Wer den Lignano-Bus oder die Lignano-Tram in den beiden Städten sieht, ist eingeladen, ein Foto des gebrandeten Verkehrsmittels vor einem für die Stadt wiedererkennbaren Hintergrund zu machen und mit dem Tag @lignanosabbiadorobeach (Facebook) oder @Lignanosabbiadoroofficial (Instagram) auf seinem eigenen FB- oder Insta-Profil zu posten. Die ersten 25 Teilnehmer der Challenge je Stadt erhalten eine Überraschung von Lignano Sabbiadoro.

Vielfältige Festivitäten zum Jubiläum

Lignano, das 2023 sein 120-jähriges Bestehen als Badeort feiert und rund um dieses Jubiläum eine Reihe von Veranstaltungen plant, startet bereits im März mit dem traditionellen Muschelfest in den Frühling und lockt Erholungshungrige bis zum Sommer mit verschiedenen Festen, Sportevents und Konzerten. Fest steht: Der nächste Sommerurlaub ist zum Greifen nah und das Meer von Lignano nur wenige Reisestunden von Wien und Salzburg aus entfernt. (red)