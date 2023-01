TUI Cruises: Rock ‘n‘ Sail mit Peter Maffay und Band

Zusätzlich wird es bei dieser ganz besonderen Ostsee-Reise Konzerte weiterer KünstlerInnen, Talkrunden rund um die Themen Musikbranche und Kreuzfahrten sowie Workshops mit Mitgliedern der Peter Maffay Band und anderen MusikerInnen geben. „Die Koffer für diese Reise sind voller Musik für ein paar schöne Tage auf See“, kündigt Peter Maffay an. „Also, macht Euch bereit. Schiff ahoi und Leinen los.“

Skandinavien im Herbst

Neben dem außergewöhnlichen Rock ‘n‘ Sail-Programm können die Gäste zwei herrliche Seetage mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen an Bord und über die spätsommerliche Ostsee genießen. Dabei haben die rockenden KreuzfahrerInnen die Chance Finnlands Hauptstadt Helsinki mit ihrem skandinavischen Flair und auf der Fahrt nach Stockholm eine der schönsten Hafeneinfahrten der Welt, vorbei an Tausenden kleinen Schäreninseln, zu erleben.

Infos zu Buchung und Preisen

Die fünftägige Reise mit der Mein Schiff 4 startet in Kiel und führt über Helsinki und Stockholm zurück nach Kiel. Die Fahrt kostet mit dem Rock ‘n‘ Sail-Programm und den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen in einer Innenkabine bei Doppelbelegung ab 1.399 EUR pro Person. Eine Außenkabine gibt es ab 1.499 EUR und eine Balkonkabine ab 1.699 EUR pro Person, jeweils im PLUS-Tarif. Die genauen Termine der Konzerte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Pro Reiseteilnehmer ist nur eine Eintrittskarte für eines der Konzerte buchbar. So wird garantiert, dass alle Kreuzfahrtgäste ein Ticket für eines der Konzerte erhalten. (red)