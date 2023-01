Olimar Reisen präsentiert Sommerprogramm 2023

Die Lust auf Urlaub und Reisen ist groß und die beste Zeit, um den Sommerurlaub zu planen und zu buchen, ist jetzt. Bei Olimar Reisen können Urlauber zurzeit von dem ein oder anderen Frühbucherrabatt profitieren. Außerdem hat der Reisespezialist 2023 einige Neuerungen im Programm:

Neues Zielgebiet im Portfolio: Menorca

So bietet Olimar Reisen ab sofort Menorca als neues Zielgebiet für Spanien, welches nach und nach aufgebaut wird. Bereits buchbar ist unter anderem das Gruphotel Mar de Menorca, das nur eine kurze Fahrt vom Flughafen und der Inselhauptstadt Mahón entfernt ist. Insgesamt bietet die Ferienanlage Reisenden mit elf zweistöckigen Gebäuden 278 renovierte Appartements. Zahlreiche weitere, familienfreundliche Hotels ergänzen das Menorca-Programm schon bald.

Mehr Flugverbindungen nach Portugal

News gibt es vom Länderspezialist auch für Portugal: Ab dem Sommerflugplan hat Olimar neue Flugverbindungen von Berlin nach Funchal auf Madeira mit Sundair, sowie ab Frankfurt nonstop auf die Azoren im Programm. Nach Faro an der portugiesischen Algarve hebt Olimar Reisen mit Condor von Hamburg, Düsseldorf und München ab.

Ein besonderes Rundreise-Highlight in Portugals Süden für den Sommer 2023 ist „Panoramawandern entlang der Rota Vicentina“. Bei der Urlauber mit Wanderkarten und Routenbeschreibungen ausgestattet, auf eigene Faust entlang einer der schönsten und unberührtesten Küstenlandschaften Europas wandern.

Rundreisen by Olimar

Rundreisen wie diese gehören zu den Alleinstellungsmerkmalen von Olimar Reisen. So wird es auch in 2023 neue Rund- und Erlebnisreisen geben. Gleich drei Länder, die sich die Küste am adriatischen Meer teilen, erkunden Urlauber bei der Selbstfahrereise „Dreiländereck an der Adria“: Italien, Slowenien und Kroatien. Schöne Küstenabschnitte, interessante Landschaften und Orte mit wichtigen historischen Zeugnissen haben alle drei Länder gemeinsam.

Prickelnd wird es in Italien. Spumante, Franciacorta und Prosecco sind bei der Reise „Prickelndes Norditalien“ die drei wichtigsten Hauptakteure. Auf dieser Rundreise lernen Urlauber nicht nur diese Weine, sondern auch ihre Erzeugerregionen kennen: Piemont, Lombardei und Venetien mit wunderschönen Rebenlandschaften und kleinen Städtchen stehen auf dem Programm.

Das Gesamtangebot von Olimar Reisen finden Interessierte unter: www.olimar.de (red)