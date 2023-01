Rhätische Bahn bietet Hüttengaudi auf Schienen

Zwischen Arosa und Chur fährt am Wochenende neu der Après-Ski Wagen. Immer samstags und sonntags singen und schunkeln Gäste nach Lust und Laune mit. Als passende Location hängt sich dafür jeweils die Bündnerstube auf Rädern, die Stiva Retica oder das urige Filisurer Stübli als letzter Wagen an den Regelzug an. Rein kommt, wer ein gültiges Zugticket hat. Für das leibliche Wohl sorgen warme und kalte alkoholische und nicht-alkoholische Getränke sowie eine Auswahl an kleinen Speisen.

Der Après-Ski Wagen verkehrt bis Ende März 2023, mit Ausnahme des Wochenendes vom 11. und 12. März 2023 aufgrund des Engadin Skimarathon.

Weitere Reiseinformationen:

Abfahrt Arosa 17:17 Uhr - Ankunft Chur 18:19 Uhr.

Fahrplanänderungen bleiben vorbehalten

Der Platz im Après-Ski Wagen ist beschränkt, Reservierungen sind nicht möglich

Es besteht eine Konsumationspflicht

(red)