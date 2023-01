Gebeco-Blog mit Reiseberichten von MitarbeiterInnen

Gebeco hat im eigenen Unternehmensblog die Rubrik „Unterwegs“ eingerichtet. Das Besondere: Hier berichten auch Gebeco MitarbeiterInnen über ihre persönlichen Reiseerlebnisse. Derzeit gibt es bereits über zwanzig Reiseberichte. Dazu zählen beispielsweise Blog-Einträge über Neuheiten wie die Gebeco Belgien-Reise per Bahn sowie Reiseerfahrungen mit bekannten Klassikern wie die „Große Usbekistan Rundreise“. Ganz neu sind zwei Blog-Artikel über die Türkei.

„In unserem Blog machen wir unsere Reisen so schon vor Abreise erlebbar“, sagt Michael Knapp, CCO bei Gebeco. "Wichtig ist uns bei den Artikeln, dass unsere KollegInnen vor allem über ihre persönlichen Erfahrungen, Erwartungen und Highlights berichten. Die Leser sollen erfahren können, was für uns Gebecos bei der jeweiligen Reisen das Besondere ist und wir möchten Erlebnisse in den Fokus stellen, die etwas in uns bewegt haben“, so Knapp, aus dessen Feder ebenfalls ein Reiseblog-Beitrag stammt, weiter.

Die Reiseberichte der Gebeco-MitarbeiterInnen sind gesammelt unter der Rubrik „Gebeco Inside“ zu finden.

Link zum Gebeco-Blog: www.gebeco.de/blog (red)