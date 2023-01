TUI bietet Flug-PEP für Ägypten

Das PEP-Angebot ist ab sofort bis 15. Februar 2023 an zwei Termine buchbar: Der erste Termin führt am 23. März nach Hurghada. Retour geht es nach neun Nächten ab Marsa Alam zurück nach Wien. Der zweite Termin führt von Mittwoch, 29. März, bis Samstag, 1. April, nach Marsa Alam.

Urlaub am Roten Meer

Die Kleinstadt Marsa Alam am Roten Meer liegt etwa 275 Kilometer südlich von Hurghada und hat sich vom Fischerort zu einem bedeutenden Urlaubsziel für Taucher und Strandliebhaber entwickelt. Die Region bietet auch in den Wintermonaten angenehm milde Temperaturen von durchschnittlich 24 Grad und somit ideale Voraussetzungen für einen erholsamen Strand- und Badeurlaub.

Besonders beliebte TUI-Hotels in und rund um Marsa Alam sind etwas das Fünf-Sterne Hotel Steigneberger Resort Alaya oder der Vier-Sterne Club TUI Magic Life Kalawy.

Details zum Flug-PEP

Der Flugpreis von 199 EUR ist gültig für einen Agent und zwei Begleitpersonen oder eine Begleitperson und zwei Kinder bis 11,99 Jahre.

Buchungsanfragen gehen schriftlich an reisestelle@tui.at und yield@tui.at.

Begrenztes Kontingent, Buchung nach Verfügbarkeit und ausschließlich über die Reisestelle.

Termin 1:

Hinflug: 23. März 2023 VIE-HRG 18:55 - 23:45 Uhr

23. März 2023 VIE-HRG 18:55 - 23:45 Uhr Rückflug: 1. April 2023 RMF-VIE 12:10 - 16:55 Uhr

Termin 2:

Hinflug: 29. März 2023 VIE-RMF 08:55 - 12:55 Uhr

29. März 2023 VIE-RMF 08:55 - 12:55 Uhr Rückflug: 1. April 2023 RMF-VIE 12:10 - 16:55 Uhr

(red)