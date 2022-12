Buchungswettbewerb bei nicko cruises

Im Buchungszeitraum vom 15. Dezember 2022 bis zum 31. März 2023 haben Reisebüropartner des Stuttgarter Kreuzfahrtexperten die Chance, die Mitfahrt auf einer selbst gewählten Teilstrecke der Weltreise mit Vasco da Gama für zwei Personen zu gewinnen.

Details zum Buchungswettbewerb

Bei Buchung einer Kabine für die „kleine“ oder „große“ Weltreise im Buchungszeitraum vom 15. Dezember 2022 bis zum 31. März 2023 geht für die Reisebüropartner automatisch ein Los in die große Lostrommel des Kreuzfahrtspezialisten. Am Ende des Buchungszeitraums darf sich der gezogene Gewinner von allen zehn Teilstrecken der Weltreise eine Strecke aussuchen. Zum Gewinn gehört dabei eine Außenkabine mit Fenster für zwei Personen sowie Hin- und Rückflug ab/bis Frankfurt inkl. Rail & Fly. Alle Expedienten, die im aktiven Verkauf von Reisen sind, nehmen am Wettbewerb teil.

Mit Vasco da Gama einmal um die Welt

Am 10. Oktober 2023 macht sich das klassische Hochseeschiff in Lissabon auf den Weg und am 8. April 2024 kommt es dort auch wieder an. Dazwischen steuert das schwimmende Hotel eindrucksvolle Orte wie Marrakesch, Kapstadt, die Namibwüste, Mauritius, La Réunion, den Taj Mahal, die Tempel von Angkor, das Great Barrier Reef, Tasmanien, Bora Bora und den Panamakanal an.

In insgesamt vier Etappen geht es auf der „großen Weltreise“ zu den Wundern dieser Welt. Alle Etappen sind dabei auch einzeln buchbar und bestehen aus insgesamt zehn Routen mit unterschiedlicher Länge, die ebenfalls separat gefahren und beliebig, auch etappenübergreifend, kombiniert werden können – beispielsweise zur „kleinen Weltreise“ von Singapur bis Lissabon. (red)